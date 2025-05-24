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Бывший зам Ермака, а сейчас советник Умерова удивил стильным луком на рабочем месте

Кирилла Тимошенко заметили в рубашке ISAIA, стоимостью под 57 тысяч гривен

24 мая 2025, 14:45
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Кравцев Сергей

Бывший заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который сейчас трудится советником министра обороны Рустема Умерова, засветился в стильном луке.

Бывший зам Ермака, а сейчас советник Умерова удивил стильным луком на рабочем месте

Кирилл Тимошенко. Фото: из открытых источников

В этот раз Кирилл Тимошенко заметили в рубашке ISAIA, стоимостью 56 700 грн. Такую расцветку, как у Кирилла, на сайте уже не найти – разве что в аутлетах.

Под рубашкой – базовая футболка, конечно же, от Brunello Cucinelli. Стоимость – 18 383 грн.

"Идеальный пятничный лук для сотрудника Минобороны, я считаю", – отреагировали в соцсети.

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Экс-министр иностранных дел рассказал, что приобрел джинсы за 5 тыс. грн, обувь – за 8 тыс. грн, а свитшот коллаборации Staff x Курган и Агрегат обошелся дипломату в 1100 грн. Стоимость сумки-шопера соучредительницы издательства "Книголав" Светланы Павелецкой — 40 тыс. грн. Возлюбленная Дмитрия Кулебы также носит кардиган от Кати Сильченко. Сообщила, что его подарили. Стоимость такого кардигана 635 дол. А обувь Prada стоит 1500 дол. Кулеба заверил: все налоги уплачены, а доходы задекларированы.

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Бывший зам Ермака, а сейчас советник Умерова удивил стильным луком на рабочем месте - фото 2




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