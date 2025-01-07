Бывший вице-премьер Кубраков получил должность советника министра обороны

Бывший вице-премьер-министр и министр инфраструктуры Александр Кубраков получил назначение на должность внештатного советника министра обороны Рустема Умерова.

Александр Кубраков. Фото: РБК-Украина

По словам главы оборонного ведомства, опыт Кубракова на должностях вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и руководителя "Укравтодора" чрезвычайно ценен и поможет улучшить систему поставок и логистики в Вооруженных силах Украины. Министр объявил об этом назначении 7 января.

"Я уверен, что его опыт в государственном управлении и практические навыки будут способствовать повышению эффективности оборонных процессов и укреплению обороноспособности страны", – заявил Рустем Умеров.

Александр Кубраков был уволен в мае 2024 года. Его последняя должность в правительстве была вице-премьер-министром по восстановлению Украины и министром развития общин, территорий и инфраструктуры. Его министерство планировали поделить на два, и именно это послужило основанием для его увольнения. С этого времени Кубраков не получал новых должностей в правительстве. Сам министр отмечал, что его не пригласили на заседание фракции и комитета, где обсуждался вопрос о разделении его министерства.

После увольнения из правительства, народная депутат Анна Бондарь заявляла, что Кубраков якобы заблокировал грантовое финансирование для разработки нового градостроительного кодекса Украины.

В октябре прошлого года появилась информация, что Кубраков и глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк могут работать над созданием собственной политической силы. Однако Шуляк и его соратники опровергли эти слухи.

Портал "Комментарии" ранее писал, что министр обороны Украины Рустем Умеров 3 января заявил о введении в ВСУ "Отчета о впечатлениях". Теперь через приложение "Армия" командиры украинских подразделений смогут передавать данные о потерях оккупантов в электронном виде. Пилотный проект будет проверен на отдельных подразделениях, в случае успеха он будет действовать во всех Силах обороны.