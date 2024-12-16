Бывший сотрудник OpenAI найден мертвым: есть важный нюанс в деле

В Сан-Франциско произошло загадочное самоубийство: 26 ноября полиция обнаружила тело Сухира Баладжи, бывшего инженера OpenAI, в его квартире после обращения озабоченных друзей. Баладжи, недавно критиковавший своего бывшего работодателя, работал в компании почти четыре года и участвовал в разработке ChatGPT.

Смерть разработчика ChatGPT: загадочные обстоятельства

По данным следствия, причиной смерти стало самоубийство, но это событие уже вызвало волну догадок. В сети распространяются теории о том, что его гибель могла быть связана с критикой OpenAI.

Сухир Баладжи покинул OpenAI в августе 2024 года и сразу начал выступать с резкими заявлениями о деятельности компании. В своих интервью он обвинял OpenAI в использовании защищенных авторским правом данных для обучения моделей искусственного интеллекта. Он считал, что это вредит авторам контента и подрывает экономику Интернета.

"Такие технологии разрушают экономическую основу тех, кто создает данные, и подрывают экосистему интернета", — заявлял Баладжи в интервью The New York Times.

В OpenAI эти обвинения отрицали, заявив, что работают исключительно с открытыми данными и соблюдают нормы законодательства.

Смерть Сухира Баладжи вызвала много вопросов, но пока никаких доказательств связи между его критикой и трагедией не предоставлено.

По словам близких Баладжи, он никогда не жаловался на угрозы или давление со стороны OpenAI или любого другого. Они также отметили, что в последние месяцы он переживал трудные времена из-за личных проблем, что могло повлиять на его психологическое состояние.

Компания также выразила соболезнования семье и друзьям Баладжи. "Мы глубоко поражены этой трагедией и выражаем соболезнование его близким в это затруднительное время", — сообщил CNBC представитель компании.

Ранее "Комментарии" писали, что недавно в Нью-Йорке начали функционировать новые камеры на основе искусственного интеллекта на нескольких автобусах города. Эти технологии должны помочь контролировать дорожное движение на полосах для автобусов. Однако вместо этого новые устройства оштрафовали тысячи водителей, не нарушавших никаких правил.