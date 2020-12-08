Бывшего главного редактора «Зеркала недели» уличили в двойных стандартах

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Ольга Чародий
ФОТО: Из открытых источников
Патриотизм украинских журналистов должен состоять в объективной подаче информации, заявил бывший председатель Комиссии по журналистской этике (КЖЭ), основатель газеты "Зеркало недели" Владимир Мостовой в интервью изданию "Интерфакс-Украина".
"Существует вопрос: журналист должен быть патриотом или профессионалом? Наш патриотизм, с моей точки зрения, должен состоять в том, что мы объективно даем информацию, мы не обманываем своего читателя или зрителя", — сказал Мостовой.
По его мнению, журналист должен отвечать и своим карманом, и своим реноме за распространение фейков.
При этом, накануне само издание "Зеркало недели" уличили в якобы необъективной подаче информации и возможном сотрудничестве с министром доходов и сборов времен Януковича Александром Клименко.
Так, бывший главный редактор "Известий в Украине" Янина Соколовская на своей странице в Facebook обратила внимание на то, что в обнародованной переписке Александра Дубинского с руководительницей холдинга "Вести" и гражданской женой экс-министра доходов и сборов Александра Клименко Ольгой Семченко якобы активно участвует и редактор отдела макроэкономики Юрий Сколотяный, который в 2013 году якобы согласовывал публикации "Зеркала недели".
Юрий Сколотяный в 2013 году согласовывал публикации "Зеркала недели" с Ольгой Семченко. Об этом стало известно из архива переписок, датированных декабрем 2013 — февралем 2014. Данный архив обнародовали журналисты проекта bihus.info в одном из своих расследований.
Там же, в материале журналистов, приводятся цитаты из переписки, якобы имевшее место. Вот, например: "20.12.2013 – Ю. Сколотяный в письме О. Семченко спрашивает у Семченко учтены ли их возможные интересы в статье для "ЗН" по бюджету" – этот текст в этот же день вроде бы появляется на ресурсе под заголовком "Проект госбюджета-2014: сон разума продолжается", где уже убраны фразы, о которых якобы просила Семченко.
Бывший главный редактор "Известий в Украине" Янина Соколовская спрашивает в посте.
Бывший народный депутат и политолог Тарас Черновол в своем посте в Facebook также отметил, что если относительно Дубинского никаких иллюзий нет, так переписка такого, казалось бы, уважаемого издания как "Зеркало недели", редактор одного из отделов которого якобы согласовывает тексты возможно заказных статей с гражданской женой Клименко и руководительницей "Вестей" Ольгой Семченко и все тем же Дубинским немного шокирует.
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