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Были ли украдены деньги при строительстве фортификационных сооружений: что думают украинцы

Большинство украинцев считают, что во время строительства фортификационных сооружений были украдены деньги.

сегодня, 14:40
Автор:
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Slava Kot
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В 2024 году на строительство фортификационных сооружений правительство выделило 20 млрд гривен, из которых почти 4 млрд было предоставлено Харьковской области. Однако украинский военный Денис Ярославский заявил, что у границы не была построена первая линия укреплений, а также указал на отсутствие минных полей. В администрации Вовчанска заявили, что "все было построено", однако из-за постоянных обстрелов "не так плотно".

Были ли украдены деньги при строительстве фортификационных сооружений: что думают украинцы

Фортификации. Фото из открытых источников

Компания Active Group провела социологическое исследование среди украинцев, в котором задала вопрос, были ли украдены деньги на строительстве фортификационных сооружений.

76,2% украинцев считают, что деньги были украдены при строительстве укреплений для защиты от наступления россиян. Кроме того, 29,6% указали, что полностью уверены в том, что деньги были украдены.

10,4% украинцев имеют противоположное мнение, а в то, что деньги совсем не были украдены, верят 0,9% опрошенных. Еще 13,3% украинцев затруднились ответить на этот вопрос.

Были ли украдены деньги при строительстве фортификационных сооружений: что думают украинцы - фото 2

Были ли украдены деньги на строительство фортификационных укреплений. Опрос Active Group

Также компания Active Group спросила, изменился ли уровень коррупции в Украине по сравнению с началом полномасштабного вторжения. Показатель, что уровень коррупции в Украине увеличился по состоянию на май 2024 составляет 50%, тогда как в январе 2023 об увеличении коррупции высказались 15,2% опрошенных.

Были ли украдены деньги при строительстве фортификационных сооружений: что думают украинцы - фото 3

Как изменился уровень коррупции на Украине с 2022 года. Опрос Active Group

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин рассказал о намерениях России по Харькову.

Также "Комментарии" писали об опросе, который показал, верят ли украинские беженцы в победу Украины в войне.



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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 14:02

І це попри те, що особисто Фюрер і Єрмак інспектували. Тобто це нам так сказали, а по факту вони перевіряли чи ніхто з підлеглих не скрисятничал. Найстрашніше, що продажними виявились навіть командири, яким гроші більш важливі ніж життя підлеглих. Свої товсті тіла командири тримають подалі від лінії зіткнення, а новачків ще б надішлють військомати. Побиті, зроблені з неякісного матеріалу, пірамідки тільки корумпований міг не побачити. Сталеві їжаки вже продані на брухт для заводів старого Ріната.


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