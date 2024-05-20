Были ли украдены деньги при строительстве фортификационных сооружений: что думают украинцы

В 2024 году на строительство фортификационных сооружений правительство выделило 20 млрд гривен, из которых почти 4 млрд было предоставлено Харьковской области. Однако украинский военный Денис Ярославский заявил, что у границы не была построена первая линия укреплений, а также указал на отсутствие минных полей. В администрации Вовчанска заявили, что "все было построено", однако из-за постоянных обстрелов "не так плотно".



Фортификации. Фото из открытых источников

Компания Active Group провела социологическое исследование среди украинцев, в котором задала вопрос, были ли украдены деньги на строительстве фортификационных сооружений.

76,2% украинцев считают, что деньги были украдены при строительстве укреплений для защиты от наступления россиян. Кроме того, 29,6% указали, что полностью уверены в том, что деньги были украдены.

10,4% украинцев имеют противоположное мнение, а в то, что деньги совсем не были украдены, верят 0,9% опрошенных. Еще 13,3% украинцев затруднились ответить на этот вопрос.

Были ли украдены деньги на строительство фортификационных укреплений. Опрос Active Group

Также компания Active Group спросила, изменился ли уровень коррупции в Украине по сравнению с началом полномасштабного вторжения. Показатель, что уровень коррупции в Украине увеличился по состоянию на май 2024 составляет 50%, тогда как в январе 2023 об увеличении коррупции высказались 15,2% опрошенных.

Как изменился уровень коррупции на Украине с 2022 года. Опрос Active Group

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин рассказал о намерениях России по Харькову.



Также "Комментарии" писали об опросе, который показал, верят ли украинские беженцы в победу Украины в войне.