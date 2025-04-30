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Бутусов признал близкую к ЦПК Безрукову причастной к покупке бракованных мин для армии

Агентство оборонных закупок, по информации Бутусова, отправило бракованные мины военным

30 апреля 2025, 17:19
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Ткачик Олеся

Журналист Юрий Бутусов заявил в Фейсбуке, что экспредседатель Агентства оборонных закупок Марина Безрукова заключила контракты на поставку мин для армии, которые впоследствии оказались бракованными, без какого-либо письменного обоснования со стороны поставщика, что у него есть мощности для изготовления такого заказа.

Бутусов признал близкую к ЦПК Безрукову причастной к покупке бракованных мин для армии

Снаряды для ВСУ

По словам Бутусова, в 2024 году госпредприятие получило из бюджета около 28 млрд. грн. на производство и снабжение снарядов 122 мм, минометных мин 120 и 82 мм, хотя не имело реальных возможностей для их производства.

Долгое время средства были на счетах предприятия, однако снаряды 122 мм не прошли испытания и средства в конце года были возвращены в Минобороны.

"А в случае с производством мин было совершено настоящее преступление – чтобы не возвращать средства, предприятие и Минстратегпром направили бракованные мины в войска. Из 247 тыс. поставленных мин бракованными признаны 120 тыс., согласно источникам, близким к делу", — пишет журналист.

"Без любого письменного обоснования способностей производства контракты были заключены главой Агентства оборонных закупок Минобороны Мариной Безруковой, и деньги были перечислены", — отмечает Бутусов.

Вскоре Служба безопасности возбудила уголовное дело. И уже в апреле 2025 года СБУ задержала на Днепропетровщине гендиректора предприятия и его первого заместителя, подозреваемых в поставках бракованных мин для армии. Также задержан экскеровник одного из военных представительств Минобороны и руководитель группы контроля соответствующего подразделения.

Всем сообщено о подозрении по ч.2 ст.28, ч.2 ст.114-1 Уголовного кодекса (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия). Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным СМИ, в таких действиях Безруковой, которая близка к руководству Центра противодействия коррупции, есть признаки уголовного правонарушения предусмотренного ч.2 ст.367 УКУ ("служебная халатность").

Ведь она подписала контракт, несмотря на то, что у завода не было необходимой документации и мощностей для выполнения такого заказа. А в своем коммерческом предложении предприятие указывало завышенные показатели производства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о еще одном скандале в Минобороны – директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова заключила контракт на сотни тысяч противотанковых мин сомнительных лет производства по цене 600 евро за единицу.




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Источник: https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid033Wh7hjCHsgHvCMPZ97h7HLpzdWvPG8qdGPRxT33Qe38kJXfvMKdnuHHAa1WXjodCl
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