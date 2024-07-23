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Бутусов получил отсрочку от мобилизации, потому что имеет троих детей

СМИ рассказали, почему журналист Юрий Бутусов так и не оказался в рядах ВСУ

сегодня, 16:00
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Кравцев Сергей

Активист Юрий Бутусов оформил отсрочку от военной службы не по состоянию здоровья, а как отец троих детей. Журналист отметил в ТЦК основанием для отсрочки от мобилизации наличие трех дочерей. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Закон и бизнес".

Бутусов получил отсрочку от мобилизации, потому что имеет троих детей

Юрий Бутусов. Фото: из открытых источников

Отмечается, что ранее Юрий Бутусов, "не проходивший службу под предлогом проблемы с глазами и получивший повреждение во время столкновений с "Беркутом" 1.12.2013".

В ответ на упрек бывшей помощницы министра обороны и советницы начальника Генштаба Татьяны Рычковой, что Бутусова не видно среди защитников Украины, журналист еще в 2015 году написал: "Все мои друзья и моя семья знают, что я действительно собираюсь поступить на службу. И не в Киеве, а в подразделение, которое будет на передовой. Я уже давно об этом объявил".

Тогда он сообщил, что готов лечь на сложную операцию, чтобы уйти в армию. Однако журналист так и не оформился на службу.

При этом Бутусов известен тем, что иногда посещает прифронтовые регионы, публикует десятки материалов, в которых критикует военное руководство за неправильное управление ВСУ.




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Источник: https://zib.com.ua/ru/162328.html
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