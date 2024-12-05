Будут ли выборы в 2025 году в Украине: официальная позиция Офиса Президента



















Украина сможет начать демократические выборы только после достижения справедливого мира. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью британскому изданию The Telegraph. По его словам, выборы должны соответствовать мировым стандартам демократии, а каждый украинец, включая военных и временных переселенцев, должен получить возможность проголосовать.

Выборы. Фото из открытых источников

Андрей Ермак объяснил, что государство перейдет в избирательный процесс сразу после завершения войны на условиях справедливого мира.

"Президент сказал, что после установления справедливого мира мы будем готовы немедленно перейти к правильным демократическим выборам в нашей стране", – сказал Глава Офиса президента.

Глава Офиса президента подчеркнул, что для проведения выборов необходимо соблюсти несколько ключевых условий. Важно обеспечить голосование всех украинцев, в частности:

военных, находящихся на передовой;

граждан, временно выехавших за границу из-за войны.

Также демократический мир должен признать эти выборы соответствующими международным стандартам.

Отвечая на вопрос о возможности выборов в 2025 году, Ермак заявил, что президент готов к ним "в любой момент". Однако, по его словам, ключевым остается создание условий для честного и справедливого избирательного процесса, которые сейчас являются приоритетом государства.





Напомним, портал "Комментарии" рассказывал что, бывший главнокомандующий, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный является лидером нескольких возможных вариаций во время выборов президента Украины. Следует отметить, что это первое социологическое исследование, проведенное с начала широкомасштабного вторжения РФ, демонстрирующее электоральные симпатии украинцев во время полномасштабной войны. О чем говорит данное исследование? Можно ли сказать, что если так произойдет и выборы в Украине состоятся в 2025 году, то их судьба фактически решена? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.