Будут ли украинцы сидеть зимой более 8 часов в сутки без света: прогноз эксперта

После недавней вражеской атаки украинской энергосистеме действительно непросто. Однако, даже учитывая все негативные факторы, нет оснований говорить, что зимой украинцы будут сидеть более 8 часов без света. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что дальнейшая ситуация в энергетике будет определяться совокупностью четырех факторов.

Первый – количество и массированность русских ударов. Влияние этого фактора будет напрямую зависеть от возможности Воздушных Сил противостоять новым атакам и наличию на энергетических объектах пассивной защиты не менее 2 уровня. Второй фактор – температура воздуха. При температуре -5°C существенно возрастает вероятность введения графиков почасовых отключений в отдельно взятых областях, где самая низкая температура. Если температура спускается меньше -10°C, то есть вероятность введения почасовых графиков отключения света по всей территории Украины.

"Третий фактор – аномальные погодные условия, а именно метели, метели, налипание мокрого снега, оледенение, сильный ветер. Все это также повышает вероятность аварийных отключений в тех регионах, где будет бурлить непогода. Четвертый фактор – это износ оборудования. К сожалению, в большинстве регионов износ оборудования превышает 70%. Это означает при низких температурах возрастает вероятность выхода из строя этого оборудования, что также может привести к аварийным отключениям. В совокупности эти факторы делают прохождение отопительного сезона вообще без отключений чрезвычайно низким", – отметил Геннадий Рябцев.

При этом эксперт отмечает, что даже при самых неблагоприятных погодных условиях и других факторах он все равно не прогнозирует продолжительность отключения электроэнергии более 8 часов в сутки.

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