logo

BTC/USD

97155.32

ETH/USD

3609.52

LTC/USD

98.69

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Будут ли украинцы сидеть зимой более 8 часов в сутки без света: прогноз эксперта
commentss НОВОСТИ Все новости

Будут ли украинцы сидеть зимой более 8 часов в сутки без света: прогноз эксперта

Последующая ситуация в энергетике будет определяться совокупностью четырех факторов

сегодня, 15:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

После недавней вражеской атаки украинской энергосистеме действительно непросто. Однако, даже учитывая все негативные факторы, нет оснований говорить, что зимой украинцы будут сидеть более 8 часов без света. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев.

Будут ли украинцы сидеть зимой более 8 часов в сутки без света: прогноз эксперта

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что дальнейшая ситуация в энергетике будет определяться совокупностью четырех факторов.

Первый – количество и массированность русских ударов. Влияние этого фактора будет напрямую зависеть от возможности Воздушных Сил противостоять новым атакам и наличию на энергетических объектах пассивной защиты не менее 2 уровня. Второй фактор – температура воздуха. При температуре -5°C существенно возрастает вероятность введения графиков почасовых отключений в отдельно взятых областях, где самая низкая температура. Если температура спускается меньше -10°C, то есть вероятность введения почасовых графиков отключения света по всей территории Украины.

"Третий фактор – аномальные погодные условия, а именно метели, метели, налипание мокрого снега, оледенение, сильный ветер. Все это также повышает вероятность аварийных отключений в тех регионах, где будет бурлить непогода. Четвертый фактор – это износ оборудования. К сожалению, в большинстве регионов износ оборудования превышает 70%. Это означает при низких температурах возрастает вероятность выхода из строя этого оборудования, что также может привести к аварийным отключениям. В совокупности эти факторы делают прохождение отопительного сезона вообще без отключений чрезвычайно низким", – отметил Геннадий Рябцев.

При этом эксперт отмечает, что даже при самых неблагоприятных погодных условиях и других факторах он все равно не прогнозирует продолжительность отключения электроэнергии более 8 часов в сутки.

Читайте также на портале "Комментарии" – почему не сработала защита энергообъектов: от чего зависит, сколько теперь не будет света.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости