logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Будут ли бои за Аляску: куда США перебрасывают свои войска
commentss НОВОСТИ Все новости

Будут ли бои за Аляску: куда США перебрасывают свои войска

США наращивают военно-морское присутствие у Аляски на фоне российской активности

сегодня, 08:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вооруженные силы США продолжают наращивать свое присутствие вблизи Аляски, разворачивая эсминец и подразделение армии, вооруженное ракетной системой дальнего радиуса действия. В регионе набирает обороты напряженность из-за активизации Россией и Китаем военных действий у побережья Аляски. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "Politico".

Будут ли бои за Аляску: куда США перебрасывают свои войска

Военные США. Фото: из открытых источников

В материале говорится, в течение последнего месяца эсминец USS Sterett был направлен на побережье Аляски, как реакция на действующие в этом районе корабли российского флота. Войска высадились на отдаленном острове Аляски, а эскадрильи истребителей и другие самолеты были размещены на Аляске и находятся в состоянии повышенной готовности.

На такие шаги Вашингтон решился, как ответ на серию российских воздушных операций, обошедших воздушное пространство Аляски, а также совместных учений российских и китайских военных кораблей в Тихом океане вблизи Японии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ "полностью готова" к конфликту с НАТО в Арктике.

"Мы видим, что НАТО активизирует учения, связанные с возможными кризисами в Арктике. Наша страна полностью готова защищать свои интересы в военном, политическом и оборонно-технологическом плане", – сказал Лавров.

Арктика включает в себя территории, принадлежащие восьми государствам: Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Канаде, США, Исландии и России. Все, кроме России, являются членами НАТО.

Несмотря на это, топ-дипломат России заявил, что "Арктика не является территорией Североатлантического альянса", и что другие неарктические страны, такие как Китай и Индия, имеют там интересы.

Угроза со стороны российских войск продолжает сохраняться. 15 сентября катер береговой охраны США Stratton обнаружил четыре российских военно-морских корабля, включая подводные лодки и фрегаты, в 57 милях к северо-западу от Пойнт-Хоуп на Аляске. Российские суда оставались на российской стороне линии морской границы, проходя транзитом примерно 30 миль в пределах исключительной экономической зоны США в соответствии с международным правом.

Читайте также на портале "Комментарии" — Politico о войне в Украине: у Байдена медлят с судьбоносным решением.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.com/news/2024/09/20/us-military-alaska-russia-00180276
Теги:

Новости

Все новости