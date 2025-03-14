Будут кардинальные изменения: на сколько вырастет среднегодовая температура в Украине к 2040 году

Среднегодовая температура в Украине может возрасти еще на 1°C к 2040 году и на 2-4°C к концу столетия. Об этом рассказала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, оперируя данными УкрГМИ ГСЧС Украины.

Среднегодовая температура в Украине. Фото: из открытых источников

"По прогнозам Украинского гидрометеорологического института, к 2040 году среднегодовая температура в Украине может вырасти еще на 1°C, а к концу века – на 2-4°C, при условии что концентрация парниковых газов будет самой высокой. Это приведет к дальнейшему уменьшению продолжительности зим и увеличению количества засушливых периодов. ила министр.

Сейчас данные Украинского гидрометеорологического института свидетельствуют, что темпы потепления в Украине за последние десятилетия почти в три раза превышают глобальные.

Министр отметила, что поскольку Украина имеет различные климатические зоны, адаптационные мероприятия должны разрабатываться с учетом региональных особенностей. По ее словам, эксперты проекта APENA 3 подсчитают необходимое количество и стоимость адаптационных мероприятий для трех пилотных областей – системы раннего оповещения, защитные инженерные сооружения, системы орошения и дренажа, умные электросети и т.д.

"Общая стоимость 168 мероприятий по адаптации к изменению климата для Львовщины — 273,7 млн евро, для Николаевской области рекомендовано провести 171 мероприятие стоимостью 155,7 млн евро и для Ивано-Франковской области нужно 158 мероприятий стоимостью 152,650 млн евро", — сообщила она.

Министр подчеркнула, что и другие области Украины нуждаются в разработке стратегий. Если для разработки документов для первых пилотных областей ушло около трех лет, то для других областей подготовку документов можно сделать в разы быстрее – можно уложиться в несколько месяцев.

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