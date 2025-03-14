Будут кардинальные изменения: на сколько вырастет среднегодовая температура в Украине к 2040 году

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Среднегодовая температура в Украине может возрасти еще на 1°C к 2040 году и на 2-4°C к концу столетия. Об этом рассказала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, оперируя данными УкрГМИ ГСЧС Украины.
Среднегодовая температура в Украине. Фото: из открытых источников
Сейчас данные Украинского гидрометеорологического института свидетельствуют, что темпы потепления в Украине за последние десятилетия почти в три раза превышают глобальные.
Министр отметила, что поскольку Украина имеет различные климатические зоны, адаптационные мероприятия должны разрабатываться с учетом региональных особенностей. По ее словам, эксперты проекта APENA 3 подсчитают необходимое количество и стоимость адаптационных мероприятий для трех пилотных областей – системы раннего оповещения, защитные инженерные сооружения, системы орошения и дренажа, умные электросети и т.д.
Министр подчеркнула, что и другие области Украины нуждаются в разработке стратегий. Если для разработки документов для первых пилотных областей ушло около трех лет, то для других областей подготовку документов можно сделать в разы быстрее – можно уложиться в несколько месяцев.
Читайте также на портале "Комментарии" – самое жаркое лето на планете: где установлен новый температурный рекорд.
Новости