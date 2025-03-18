Будьте внимательны: пенсионерам могут списать 50% пенсии без их ведома

С марта 2025 г. некоторые украинские пенсионеры могут столкнуться со значительным сокращением своих выплат. Несмотря на проведенную индексацию отдельные категории граждан могут потерять до половины пенсии, отметили в Пенсионном фонде Украины.

Пенсионері могут получить меньше денег

Как говорится в сообщении, уменьшение выплат будет производиться в соответствии с судебными решениями, постановлениями и приговорами.

В частности, согласно новым нормам, по пенсии могут содержать до 50% в таких случаях. Как отметили в Пенсионном фонде, теперь удерживать с пенсии можно алименты, которые пойдут на обеспечение членов семьи (детей, бывшего супруга, родителей).

Кроме того, теперь могут снять с пенсии возмещение ущерба. То есть, если пенсионер нанес ущерб физическому лицу, например, в случае травмы или смерти потерпевшего.

А еще, говорят в Пенсионном фонде, часть пенсии могут отчислить на компенсацию ущерба предприятию – если пенсионер во время работы в компании повлек материальные потери, которые должны быть возмещены по решению суда.

Именно поэтому в Пенсионном фонде рекомендовали пенсионерам внимательно следить за своим пенсионным делом, проверять судебные решения о возможных иждивениях и своевременно сообщать ПФУ об изменениях в статусе. Следует учитывать, что списание средств может производиться без предупреждения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что многие украинцы после выхода на пенсию даже не догадываются о преимуществах, которые им предоставляет государство. Пенсионное удостоверение позволяет получать скидки или пользоваться некоторыми услугами бесплатно.



