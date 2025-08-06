Будет мирная сделка: с кем Трамп готовится провести судьбоносную встречу

В пятницу президент США Дональд Трамп примет в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана, пытаясь выступить посредником в заключении мирной сделки, к которой две страны так долго шли. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Washington Post".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что проведение такой встречи подтвердили два высокопоставленных чиновников Белого дома. Один из них заявил, что возможно, на ней будет объявлено о мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией.

Как ожидается, Дональд Трамп встретится 8 августа непосредственно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Стоит отметить, что в июле лидеры двух стран провели переговоры в ОАЭ. Однако о какой-либо резолюции так и не объявили, несмотря на заявление официальных лиц в начале года о подготовке предварительного соглашения.

Еще чуть раньше, в июне, Пашинян заявил, что Армения рассчитывает подписать с Азербайджаном мирное соглашение уже до конца этого года. Он подчеркнул, что это одна из целей Еревана.

СМИ напомнило, что две бывшие страны СССР воюют уже несколько десятилетий, с тех пор как Нагорный Карабах отделился от Азербайджана и перешел под управление Армении.

"WP" отметило, что до того, как азербайджанские войска вернули Нагорный Карабах под свой контроль (в сентябре 2023 года), регион был преимущественно армянским, что привело к бегству многих этнических армян.

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