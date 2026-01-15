logo

Будет ли война за Гренландию из США: к чему готовится Европа

Обеспокоенность, сдерживание или отвлечение: европейские лидеры ищут способ не допустить посягательств США на арктический остров

15 января 2026, 15:38
Европейские политики активизировали поиск стратегии защиты Гренландии от возможных посягательств президента США Дональда Трампа. Как пишет The Economist, сейчас в Европе обсуждают три сценария дальнейших действий: поощрение, сдерживание или отвлечение американского лидера от арктической темы.

Будет ли война за Гренландию из США: к чему готовится Европа

Гренландия. Фото: из открытых источников

На первом этапе приоритетом считается попытка снять беспокойство Трампа и показать, что все вопросы безопасности могут быть урегулированы в рамках действующей правовой базы. В рамках НАТО Великобритания и Германия продвигают идею морской миссии наблюдения Арктический страж. Также в Лондоне звучат предложения развернуть силы под эгидой Объединенных экспедиционных сил – коалиции десяти североевропейских стран.

Эти инициативы, как отмечает издание, объединяют традиционные для Трампа дипломатические комплименты с четкой поддержкой Дании и Гренландии. 6 января восемь европейских лидеров уже выступили с совместным заявлением, отметив права Дании и Гренландии самостоятельно решать собственную судьбу.

Впрочем, эксперты указывают, что заявленные Трампом угрозы безопасности выглядят преувеличенными. Согласно соглашению между США и Данией 1951 года, обновленному в 2004-м, Вашингтон и так имеет право размещать на острове столько войск, сколько сочтет нужным. После холодной войны американское присутствие сократилось до менее 200 военных на одной базе, которая в настоящее время используется для радиолокационного и космического наблюдения.

Специалисты также отрицают утверждение о массовом присутствии российских и китайских судов у берегов Гренландии. А потенциальная добыча редкоземельных металлов, на которую ссылается Трамп, остается экономически сомнительной из-за высокой стоимости работ под ледяным щитом.

В Брюсселе не исключают и более жестких рычагов – от торгового давления до регуляторных мер против американских технологических компаний. В то же время в Европе надеются, что гренландская тема в конечном итоге станет для Трампа лишь переговорным маневром или уступит место другим приоритетам.

Читайте на портале "Комментарии" — Франция готова воевать против США: куда Макрон отправляет войска.




Источник: https://www.economist.com/europe/2026/01/14/europe-has-three-options-for-defending-greenland
