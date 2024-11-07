Будет ли свет зимой: Шмигаль объяснил, что повлияет на графики отключений

Украина активно готовится к зиме, усиливая защиту своих энергетических объектов, но бесперебойное энергоснабжение будет зависеть от того, насколько Россия будет интенсивно атаковать нашу инфраструктуру. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль, выступая на Киевском международном экономическом форуме.

Правительство Украины активно готовится к зимнему сезону

По словам Шмыгаля, все ключевые энергообъекты Украины уже отремонтированы и дополнительно укреплены для защиты от возможных обстрелов. Благодаря этому энергетическая система стала более устойчивой к внешним угрозам, что дает надежду на стабильное прохождение зимнего периода даже в условиях войны.

Для усиления стабильности энергоснабжения правительство также договорилось об увеличении импорта электроэнергии из-за границы. Объем импорта повышен до 2,1 ГВт, а также дополнительно предусмотрена аварийная поддержка. Это означает, что в случае серьезных повреждений энергосистемы у Украины будут резервы для сохранения стабильного энергоснабжения.

"Имеем достаточный запас разного оборудования, достаточно газа в наших хранилищах и достаточно угля на складах", — сказал он.

Ранее "Комментарии" писали, что Украина готовится к зимнему сезону с новыми мощностями: до конца года планируется запуск от 600 до 800 мегаватт распределенной генерации. Об этом сообщил Юрий Бойко, советник премьер-министра и член Наблюдательного совета "Укрэнерго" во время брифинга в Медиацентре Украины.