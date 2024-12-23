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Будет ли снег в Украине на Сочельник: прогноз погоды от синоптика

Синоптик прогнозирует тепло и отсутствие осадков почти по всей территории Украины

23 декабря 2024, 23:14
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Амбарцумян Анна

Сочельник в Украине обещает быть теплым и почти без осадков. Температура воздуха в большинстве областей прогреется до 4-9 градусов, а на юге и в Крыму столбики термометров покажут даже до 15 градусов. Однако в западных регионах страны будет немного свежее, возможны осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Будет ли снег в Украине на Сочельник: прогноз погоды от синоптика

Люди играют в снежки. Фото: freepik

По словам Наталки Диденко, 24 декабря, в сочельник, украинцы смогут насладиться относительно теплой погодой. В течение дня температура составит 2-4 градуса, в центральных областях, на юге и юго-востоке потеплеет до 4-9 градусов. В Крыму ожидается настоящая весенняя погода – от 10 до 15 градусов.

В западных регионах ситуация несколько иная – здесь температура днем будет колебаться в пределах -1-2 градусов. Также в западных областях прогнозируются осадки в виде мокрого снега, который к вечеру может дойти до Житомирщины и Черниговщины. На остальной территории страны синоптик обещает сухую погоду.

Ветер будет восточного направления, умеренный, хотя на юге возможны его усиления. В столице на Сочельник осадков не ожидается. Температура воздуха ночью около нуля, днем 2-4 градуса.

Рождество 25 декабря также пройдет с умеренно теплой погодой. Снег ожидается только в западных областях, а дожди – на юге страны. На остальной территории осадки маловероятны. Температура останется практически неизменной: ночью в западных областях похолодает до -2-6 градусов, а днем по всей стране прогнозируется 16 градусов.

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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=9662279283801963&set=a.155630821133571&locale=uk_UA
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