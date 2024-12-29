Будет ли снег на Новый год: синоптики дают ответ

Новый год в Украине будет совсем не зимним. Снега и сильных морозов не предвидится, а дневная температура во многих регионах может достигнуть 8...9 градусов. Такая погода больше напоминает весну, чем середину зимы. Укргидрометцентр прогнозирует теплое празднование без снега, дождя и холода.

Будет ли снег на Новый год 2025

30 декабря погода в Украине будет спокойной. Во всех регионах обойдется без осадков, а ночная температура будет держаться в пределах -1...1 градуса. Холоднее всего будет на востоке страны, где местами ожидается до -3 градусов. Днем теплее всего будет на юге и западе, до 5 градусов, а прохладнее — в восточных областях, до 3 градусов. В Киеве в этот день температура будет 2 ночью и до 5 днем.

В Новый год, 31 декабря, снег и дождь не испортят празднование. В большинстве областей Украины дневная температура составит 3...7 градусов. В Крыму столбики термометров покажут даже 8 градусов. Ночь будет немного прохладнее, но температуры будут оставаться почти одинаковыми по всей стране: -1...1 градус. В Киеве ночью будет до 2, днем – до 5.

1 января погода начнет немного меняться. В некоторых регионах пройдут осадки. Возможен дождь в Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. В Харьковской, Сумской, Полтавской и Донецкой областях возможен снег с дождем. Ночью мороз возможен только в отдельных регионах, например в Закарпатье, Прикарпатье и Харьковской области (-1...1 градус). Днем будет теплее: в большинстве областей до 5...7 градусов, а на юге — до 9. В столице в этот день также будет тепло, прогнозируют дождь, температура днем составит 5...7 градусов.

2 января дожди продолжатся. Больше всего осадков ожидается в северных, западных и центральных областях. Ночью на большей части страны температура будет оставаться плюсовой, только в Закарпатье возможен небольшой мороз (-1...1 градус). Днем воздух прогреется до 7...9 градусов, особенно тепло будет на Прикарпатье и юге. В Киеве в этот день возможен дождь, днем прогнозируется до 7 градусов.

Ранее "Комментарии" писали, что синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в январе 2025 года средняя температура воздуха в Украине ожидается на уровне 0-3 градусов мороза, что превышает климатическую норму на 1,5-2 градуса.