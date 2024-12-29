logo

BTC/USD

93527.19

ETH/USD

3349.58

LTC/USD

98.27

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Будет ли снег на Новый год: синоптики дают ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Будет ли снег на Новый год: синоптики дают ответ

Нынешний Новый год в Украине обещает стать одним из самых теплых за последние годы

29 декабря 2024, 20:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Новый год в Украине будет совсем не зимним. Снега и сильных морозов не предвидится, а дневная температура во многих регионах может достигнуть 8...9 градусов. Такая погода больше напоминает весну, чем середину зимы. Укргидрометцентр прогнозирует теплое празднование без снега, дождя и холода.

Будет ли снег на Новый год: синоптики дают ответ

Будет ли снег на Новый год 2025

30 декабря погода в Украине будет спокойной. Во всех регионах обойдется без осадков, а ночная температура будет держаться в пределах -1...1 градуса. Холоднее всего будет на востоке страны, где местами ожидается до -3 градусов. Днем теплее всего будет на юге и западе, до 5 градусов, а прохладнее — в восточных областях, до 3 градусов. В Киеве в этот день температура будет 2 ночью и до 5 днем.

В Новый год, 31 декабря, снег и дождь не испортят празднование. В большинстве областей Украины дневная температура составит 3...7 градусов. В Крыму столбики термометров покажут даже 8 градусов. Ночь будет немного прохладнее, но температуры будут оставаться почти одинаковыми по всей стране: -1...1 градус. В Киеве ночью будет до 2, днем – до 5.

1 января погода начнет немного меняться. В некоторых регионах пройдут осадки. Возможен дождь в Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. В Харьковской, Сумской, Полтавской и Донецкой областях возможен снег с дождем. Ночью мороз возможен только в отдельных регионах, например в Закарпатье, Прикарпатье и Харьковской области (-1...1 градус). Днем будет теплее: в большинстве областей до 5...7 градусов, а на юге — до 9. В столице в этот день также будет тепло, прогнозируют дождь, температура днем составит 5...7 градусов.

2 января дожди продолжатся. Больше всего осадков ожидается в северных, западных и центральных областях. Ночью на большей части страны температура будет оставаться плюсовой, только в Закарпатье возможен небольшой мороз (-1...1 градус). Днем воздух прогреется до 7...9 градусов, особенно тепло будет на Прикарпатье и юге. В Киеве в этот день возможен дождь, днем прогнозируется до 7 градусов.

Ранее "Комментарии" писали, что синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в январе 2025 года средняя температура воздуха в Украине ожидается на уровне 0-3 градусов мороза, что превышает климатическую норму на 1,5-2 градуса.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости