В Москве уверяют, что якобы заинтересованы в том, чтобы осуществить анонсированный ранее обмен пленными между Россией и Украиной по формуле "1000 на 1000" в быстром режиме. Об этом заявил спикер российского диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

По словам спикера диктатора, сейчас идет работа по согласованию конкретных фамилий. Другие детали в Кремле не сообщили.

Дмитрий Песков также отметил, что никаких договоренностей по проведению переговоров в Ватикане. Поэтому ему неизвестна информация, распространяемая некоторыми СМИ.

Следует отметить, что ранее глава Главного управления разведки Кирилл Буданов анонсировал масштабный обмен пленными в формате "тысяча на тысячу" на этой неделе. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

В то же время, своем традиционном видеообращении 21 мая к украинцам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас действительно продолжается работа по масштабному обмену военнопленными с РФ.

"Мы готовим обмен. Фактически каждый день – доклады. Мы должны уволить всех наших людей, безусловно. Мы проверяем информацию по каждой фамилии. Пытаемся сделать максимум возможного. Очень стараемся", – подчеркнул президент.

Читайте на портале "Комментарии" — на днях российский диктатор Владимир Путин заговорил о меморандуме, который в будущем может привести к договору о мире в Украине. Но теперь власти РФ придумали причину, чтобы сорвать возможное подписание. Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.



