Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что нация проиграет, "если ее разрывают внутренние противоречия". По словам главного разведчика страны, "Украину спасут сильные вооруженные силы и институты". Как передает портал "Комментарии", свое заявление Буданов сделал в соцсетях.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Украинская история научила нас – нация проигрывает, если ее разрывают внутренние противоречия. У нас одна общая беда, один враг", – отметил Кирилл Буданов.

По его мнению, "решать внутренние противоречия следует путем открытого диалога".

"Уверен, что Украину спасут сильные вооруженные силы и институты", – написал Кирилл Буданов.

Он призвал соотечественников проявить мудрость и ответственность.

Читайте также на портале "Комментарии" — путинский режим даже не думает о том, чтобы ориентироваться на мир. Кремль готовится к дальнейшей войне и планирует потратить около 1,1 трлн долларов США на перевооружение до 2036 года. Это будет самая масштабная программа вооружения РФ со времен распада Советского Союза. Такое заявление во время совещания послов Украины "Разведка, безопасность, дипломатия: общая стратегия победы" сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Верховная Рада приняла закон, предоставляющий полномочия генпрокурору вмешиваться в деятельность антикоррупционных органов. Парламент проголосовал в целом №12414 и по факту ликвидировал всю независимость НАБУ и САП. Решение поддержали 263 депутата. Действительно, как говорят, НАБУ и САП теперь фактически стали зависимыми от Генпрокурора, а значит и от власти? Как это может сказаться на наших отношениях с западными партнерами? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



