Буданов получил высшую награду от президента Польши

Президент Польши Анджей Дуда наградил начальника ГУР МО Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова одной из самых высоких наград Республики Польша для иностранцев — Золотым Офицерским Крестом ордена "За заслуги перед Польшей". Награду глава ГУР получил "за выдающийся вклад в развитие международного сотрудничества и взаимодействия, связывающего Республику Польша с другими государствами и народами". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Также Кавалерским Крестом ордена "За заслуги перед Польшей" Дуда отметил заместителя начальника ГУР МО Украины генерал-майора Вадима Скибицкого.

По поручению главы польского государства, который отметил чрезвычайную важность партнерства с Украиной в борьбе против российского агрессора и высоко оценил вклад украинского войска и военной разведки в коллективную безопасность континента, соответствующие знаки отличия украинским разведчикам вручил заместитель председателя Агентства разведки Республики Польша.

"Искренне благодарен господину Президенту Анджею Дуди за доверие и готовность отметить дружеские польско-украинские отношения! Нынешняя война — это война за свободу, наши принципы и ценности объединенной Европы. Только вместе мы сможем дать отпор российской орде и преодолеть эту извечную угрозу Польше и всегда. за мирное будущее без войны”, — подчеркнул начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Орден "За заслуги перед Польшей" — одна из самых высоких наград Республики Польша. Ее получают иностранцы, которые внесли значительный вклад в развитие международного сотрудничества и развитие отношений с польским государством.

В свое время такие награды получали: 40-й Президент США Рональд Рейган, Государственный Секретарь США Генри Киссинджер, Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерреш и Генеральный Секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов ранее заявлял, что сознание некоторых людей в украинском обществе не приспособлено к жесткой правде о войне.