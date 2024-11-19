Бронирование сотрудников от мобилизации: с декабря будет действовать только один способ

С 1 декабря 2024 все бронирование работников будут осуществляться только через портал "Дія". Это нововведение упростит и ускорит процесс для компаний, сделав его полностью цифровым. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Укринформ.

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Новый подход предполагает, что больше не нужно подавать заявки через бумажные документы или приложение "Дія". Теперь бронирование работников будет происходить исключительно через вебпортал. Это решение связано с тем, что интерфейс портала более удобен для компаний, особенно работающих с большими объемами данных.

"Теперь с 1 декабря возобновляется сам процесс бронирования через портал Дію. То есть, не через приложение, а через портал, потому что так удобнее компаниям работать с интерфейсом портала. Бронирование будет работать только в электронном формате", – пояснил Федоров.

Важным моментом является то, что воспользоваться электронным бронированием смогут только компании, которые подтвердят свой статус критически важных. Новые правила для этого будут утверждены в ближайшее время после публикации соответствующего постановления.

Читайте также на портале "Комментарии" - Правительство обновило критерии для бронирования сотрудников и определения критических предприятий. Согласно новым правилам, предприятия должны удовлетворять ряду требований, включая зарплатный критерий и отсутствие задолженности перед бюджетом.

Кроме того, "Комментарии" писали, что Верховная Рада решила отказаться от введения экономического бронирования. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдан Кицак в эфире телеканала Новости.LIVE, сообщает портал "Комментарии".