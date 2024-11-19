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Бронирование сотрудников от мобилизации: с декабря будет действовать только один способ

Электронное бронирование работников: новые правила вступают в силу с 1 декабря

сегодня, 11:06
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Черновалова Кристина

С 1 декабря 2024 все бронирование работников будут осуществляться только через портал "Дія". Это нововведение упростит и ускорит процесс для компаний, сделав его полностью цифровым. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Укринформ.

Бронирование сотрудников от мобилизации: с декабря будет действовать только один способ

Иллюстративное фото

Новый подход предполагает, что больше не нужно подавать заявки через бумажные документы или приложение "Дія". Теперь бронирование работников будет происходить исключительно через вебпортал. Это решение связано с тем, что интерфейс портала более удобен для компаний, особенно работающих с большими объемами данных.

"Теперь с 1 декабря возобновляется сам процесс бронирования через портал Дію. То есть, не через приложение, а через портал, потому что так удобнее компаниям работать с интерфейсом портала. Бронирование будет работать только в электронном формате", – пояснил Федоров.

Важным моментом является то, что воспользоваться электронным бронированием смогут только компании, которые подтвердят свой статус критически важных. Новые правила для этого будут утверждены в ближайшее время после публикации соответствующего постановления.

Читайте также на портале "Комментарии" - Правительство обновило критерии для бронирования сотрудников и определения критических предприятий. Согласно новым правилам, предприятия должны удовлетворять ряду требований, включая зарплатный критерий и отсутствие задолженности перед бюджетом.

Кроме того, "Комментарии" писали, что Верховная Рада решила отказаться от введения экономического бронирования. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдан Кицак в эфире телеканала Новости.LIVE, сообщает портал "Комментарии".



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