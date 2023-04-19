Британский инвестор, годами добивающийся правосудия в Украине, официально обратился к Зеленскому

Открытое обращение британского инвестора Тамаза Сомхишвили появилось в распоряжении информационного агентства "Интерфакс — Украина".

Тамаз Сомхишвили. Фото: из открытых источников

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"В это сложное для Украины время вынужден открыто обратиться к Вам с вопросом о ситуации, которая не должна была возникнуть в стране ни во время войны, ни в мирное время. Когда в сентябре 2021 года я обратился к Вам с ситуацией, в которой я, как гражданин Великобритании и инвестор, оказался в Украине, Вы ответили, что это следствие нереформированности судов Украины и что ситуация с правосудием изменится к лучшему в будущем. Понятно, что война помешала реформированию украинских судов, но, как показала моя ситуация, дело не только в судах, но и в том, как органы власти Киева могут относиться к иностранным инвесторам", – говорит Тамаз Сомхишвили.

По его словам, в 2007 году вместе с глобальным институциональным инвестором, инвестором такого типа, которых нынешняя власть сейчас пытается привлечь в Украину для будущего восстановления страны, он вошел в инвестиционный проект с городскими властями по реконструкции Харьковской площади в Киеве. Сегодня такие проекты называют публично частным партнерством. Тем не менее, отмечает Сомхишвили, то отношение, с которым он столкнулся и продолжает сталкиваться со стороны столичных органов власти, можно назвать по-разному, но отнюдь не партнерством.

"Пока инвестиционный проект действовал, у меня была возможность увидеть все круги чиновничьего ада, с которыми может столкнуться частный инвестор: действия, которые включали как саботаж проекта, так и откровенное нарушение обязательств перед инвестором. Это при том, что за время существования проекта город получил от меня более 14 миллионов долларов, а для выполнения своих обязательств как инвестора я профинансировал привлечение лучших европейских профессионалов по архитектуре и инфраструктуре. В ходе выполнения мной инвестиционного проекта я не получил и не требовал никаких государственных или коммунальных средств. В 2013 году городские власти прекратили проект, признали, что я понес расходы и убытки, и взяли на себя обязательство их возместить. Условием возмещения было проведение оценки затрат и убытков независимым оценщиком, и это условие было выполнено с моей стороны. Но даже после прекращения проекта городские власти продолжали нарушать свои обязательства и отказались возмещать установленный ущерб", – говорится в обращении.

Тамаз Сомхишвили отметил, что в 2019 году Хозяйственный суд города Киева частично удовлетворил иск его украинской компании – ООО "Киев Терминал", которая была стороной инвестиционного проекта с органами власти города Киева, и обязал городские власти возместить ущерб в размере 24,4 миллиона долларов США. В свою очередь, апелляционный суд, несмотря на пропуск городскими властями сроков для подачи апелляционной жалобы, принял ее и под давлением вступившей в дело прокуратуры полностью отменил решение суда первой инстанции. При этом позицию прокуратуры, которую она заявила в суде, нельзя рассматривать иначе как прямую угрозу инвестиционной привлекательности Украины, считает инвестор.

"В своем заявлении о входе в судебное дело прокуратура указала, что "участие в инвестиционном проекте является риском инвестора". В мировой инвестиционной практике деятельность государственных и местных органов является фактором стабильности. Почему в Украине инвестиционный проект с государственной стороной как партнером должен быть источником риска? В 2021 году, когда дело рассматривалось в Верховном Суде Украины, учитывая беспрецедентное пренебрежение законными правами инвестора в апелляционном суде, я вынужден был обратиться за поддержкой в Посольство Великобритании в Украине, и представители Посольства присутствовали на всех судебных заседаниях. Верховный суд Украины упразднил неправомерное решение апелляционного суда и вернул дело на повторное рассмотрение в апелляционную инстанцию. В 2022 году, в то время, когда в Украине продолжается война, апелляционный суд возобновил рассмотрение дела, и я сразу предлагал городу мировое соглашение, по которому я отказался от присужденных мне в суде первой инстанции средств и предложил предоставить мне земельный участок после завершения военного положения. для построения инфраструктурного проекта в Киеве. Моим предложением руководило полное понимание того затруднительного положения, в котором находится страна и город в результате войны", – отмечает бизнесмен.

По его словам, городские власти не только отвергли это предложение, но и против него началась организованная массированная кампания клеветы и ложных обвинений невиданного масштаба.

"Эти обвинения не только показывают отношение ко мне как к инвестору, который выполнил все свои обязательства и не нарушил ни одного из них, но и отношение к моей стране – Великобритании, которая больше всего помогает Украине в это время. Государственные и разведывательные органы Украины, такие как Совет национальной безопасности и защиты Украины, Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки Украины, подтвердили отсутствие оснований для ложных и клеветнических обвинений против меня. Органы Великобритании, моей страны, тоже не имеют претензий ко мне. Но это не останавливает как тех, кто являются исполнителями обвинений, так и их выгодоприобретателей", – возмущается Сомхишвили.

По его мнению, отказ от предложенного им мирового соглашения и клеветническая кампания выгодны тем, кто хочет избежать ответственности не только за нарушение обязательств перед инвестором, но и за то, что произошло со средствами, которые город получил как непосредственно от инвестора, так и из бюджетных средств, выделяемых для выполнения городом своей части обязательств в инвестиционном проекте. Именно им выгодно перевести внимание от себя на инвестора, и они не беспокоятся о том, что такие действия на самом деле вредят национальной безопасности Украины.

"Я знаю, что в Украине в последнее время начали говорить, что для настоящего восстановления Украины важно "не проиграть мир". Я знаю, что Вы, господин Президент, предпринимаете сверхусилия для привлечения в Украину институциональных и частных инвесторов, которые, в том числе, будут участвовать в будущих совместных проектах с государственной стороной, в проектах типа того, в котором принимал участие я. Но какой стимул будут инвестировать эти инвесторы, когда увидят отношение, с которым столкнулся я? Я ни в коем случае не прошу Вас как-то повлиять на суд, я надеюсь, что в Украине есть возможность получить честное и беспристрастное правосудие. Но я также считаю, что вопрос будущего привлечения инвестиций и восстановления страны – вопрос национальной безопасности Украины. Обеспечение правосудия, которое не будет находиться под влиянием клеветнической кампании, и расследование выгодоприобретателей этой кампании, а также того, что они сделали с полученными от меня инвестиционными средствами и государственными средствами, выделенными для реконструкции Харьковской площади в г. Киев, не только обеспечит должное отношение к иностранным инвесторам, но и защитить государственные интересы. Если в Украине не будут защищать законные права тех инвесторов, которые уже инвестировали в стране, то это будет мешать Вашим усилиям, господин Президент, привлечь новых инвесторов в Украину", – резюмировал инвестор.



