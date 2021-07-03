Британская телеведущая сравнила карту на форме сборной Украины по футболу с грязным пятном (ФОТО)

Британская телеведущая словесно осквернила форму украинской сборной по футболу в в эфире программы Good Morning Britain. Об этом сообщает издание Daily Star.

Ведущая сравнила карту Украины с пятном. Фото из открытых источников

Известно, что в эфире программы принимал участие посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Его спрашивали об ожиданиях от грядущего матча между сборными Украины и Англии на чемпионате Европы по футболу EURO 2020. После этого одна из ведущих Кейт Гарравей достала футболку нашей сборной. По её словам, карта Украины на форме футболистов немного похожа на пятно.

"Ее трудно увидеть, выглядит немного как футболка, которую мой сын поднимает с пола и думает, что она не такая уж и грязная. Это немного похоже на пятно" — сказала Кейт.

После данного высказывания второй ведущий обратился к ней со словами: "Спокойно, спокойно".

Также Гарравей обратила внимание на то, что на карте, нанесённой на футболку, присутствует "спорная территория". В ответ на это посол сказал, что это территория Украины.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что представители сборный Англии и Украины по футболу уже определились с выбором форм, в которых они сыграют на предстоящем матче в Риме. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что Президент Украины Владимир Зеленский обратился со словами поддержки к представителям сборной Украины по футболу перед матчем с Англией. Он призвал футболистов думать только о победе и не забывать о том, что с ними на поле 40 миллионов украинцев. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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