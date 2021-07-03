logo
Русский Українська

BTC/USD

34650.06

ETH/USD

2226.23

LTC/USD

139.76

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Британская телеведущая сравнила карту на форме сборной Украины по футболу с грязным пятном (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Британская телеведущая сравнила карту на форме сборной Украины по футболу с грязным пятном (ФОТО)

Ведущая британской телепередачи высказалась по поводу формы сборной Украины по футболу

сегодня, 16:35
Автор:

Денис Подставной

Британская телеведущая словесно осквернила форму украинской сборной по футболу в в эфире программы Good Morning Britain. Об этом сообщает издание Daily Star. 

Британская телеведущая сравнила карту на форме сборной Украины по футболу с грязным пятном (ФОТО)

Ведущая сравнила карту Украины с пятном. Фото из открытых источников

Известно, что в эфире программы принимал участие посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Его спрашивали об ожиданиях от грядущего матча между сборными Украины и Англии на чемпионате Европы по футболу EURO 2020. После этого одна из ведущих Кейт Гарравей достала футболку нашей сборной. По её словам, карта Украины на форме футболистов немного похожа на пятно. 

"Ее трудно увидеть, выглядит немного как футболка, которую мой сын поднимает с пола и думает, что она не такая уж и грязная. Это немного похоже на пятно" — сказала Кейт. 

После данного высказывания второй ведущий обратился к ней со словами: "Спокойно, спокойно".

Также Гарравей обратила внимание на то, что на карте, нанесённой на футболку, присутствует "спорная территория". В ответ на это посол сказал, что это территория Украины. 

Британская телеведущая сравнила карту на форме сборной Украины по футболу с грязным пятном (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что представители сборный Англии и Украины по футболу уже определились с выбором форм, в которых они сыграют на предстоящем матче в Риме. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что Президент Украины Владимир Зеленский обратился со словами поддержки к представителям сборной Украины по футболу перед матчем с Англией. Он призвал футболистов думать только о победе и не забывать о том, что с ними на поле 40 миллионов украинцев. Подробнее об этом читайте в нашей статье


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailystar.co.uk/tv/gmb-fans-mortified-kate-garraway-24442928
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ