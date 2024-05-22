Британская разведка ответила, в чем шантаж Кремля не сработал и Украина добилась своего

В апреле 2024 года Украина экспортировала самый большой объем зерна и масличных культур с начала войны — 6,6 млн тонн. Это демонстрирует способность Украины осуществлять экспорт в одностороннем порядке через свой морской коридор в Черном море. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников

Британские специалисты отметили, пропускная способность черноморских портов достигла ежемесячного объема экспорта, превышающего любой другой месяц конфликта, в том числе достигнутый в рамках Черноморской зерновой инициативы (BSGI). Примерно 5,2 млн тонн из общего экспорта зерна и масличных культур в апреле 2024 года было отправлено из черноморских портов Украины по сравнению с пиком в 4,2 млн тонн по BSGI в октябре 2022 года.

По данным британской разведки, морской коридор Украины с момента его запуска в августе 2023 года позволил осуществить около 1600 транзитных перевозок судов и экспортировать в общей сложности 45 млн тонн грузов. Большую часть этого объема составил экспорт сельскохозяйственной продукции, объем которого составил более 30 млн тонн за 9 месяцев. Остальное — это в основном железная руда и стальная продукция, которую ранее во время BSGI нельзя было экспортировать морем.

В целом это будет способствовать восстановлению экономики Украины в 2024 году, отмечается в сообщении.

"Судоходство из Украины жизненно важно для глобальной продовольственной безопасности: экспорт зерна из Украины составит около 9,7% мирового экспорта зерна в период с июля 2023 года по июнь 2024 года", — говорится в сводке.

В то время как экспорт сельскохозяйственной продукции зависит от портов Черного моря, что составляет около 78% по объему, другие маршруты продолжают использоваться. Украина продолжает экспортировать зерновые и масличные культуры через реку Дунай (около 15% по объему), железнодорожным транспортом — около 6% по объему и автомобильным транспортом — менее 1% по объему, отмечают в Минобороны Британии.

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