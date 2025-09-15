Британия потратит рекордную сумму для безопасного визита Трампа

Великобритания готовится к государственному визиту бывшего президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании, который начнется во вторник, 16 сентября. По данным The Independent, организация приема обойдется британским налогоплательщикам более чем в 5 млн. фунтов стерлингов, что делает этот визит одним из самых дорогих за последние годы.

Визит Дональда Трампа в Британии

Программа визита



По протоколу Трамп встретится с принцем Уильямом и принцессой Кэтрин в Виндзорском имении. Торжества будут включать каретную процессию в Виндзорский замок и официальный пир в зале Святого Георгия. Также предусмотрен отдельный день в резиденции премьер-министра Великобритании Чекерс, где Трампа ждут переговоры с чиновниками.



Отдельным пунктом станет прогулка Мелании Трамп с принцессой Уэльской садами Фрогмор — жест, подчеркивающий особый статус визита.



Усиленные меры безопасности



Организаторы готовятся к беспрецедентным мерам охраны. Для обеспечения безопасности экспрезидента США в Лондоне будут задействованы:

• снайперские группы,

• беспилотные аппараты для мониторинга воздушного пространства,

• конная полиция,

• водные патрули на Темзе.

Расходы на обеспечение охраны стали особенно актуальны после недавнего убийства американского правого активиста Чарли Кирка в штате Юта. Это заставило британские спецслужбы провести повторную оценку уровня угроз безопасности во время пребывания Трампа в стране.



Расходы по сравнению с прошлым



Для сравнения, во время государственного визита Дональда Трампа в 2019 году основная сумма расходов пришлась на полицию и составила около £3,9 млн (в пересчете на нынешние цены – более £5 млн). Таким образом, нынешние приготовления обходятся бюджету на уровне или даже дороже прошлого визита, что объясняется усиленными мерами безопасности и сложной международной обстановкой.



Символический сигнал



Аналитики отмечают, что визит Трампа носит не только церемониальный характер. Он показывает готовность Лондона сохранять тесные контакты с Вашингтоном в период глобальной нестабильности. При этом присутствие Мелании Трамп и ее отдельная программа в сопровождении принцессы Кэтрин должно создать образ не только политического, но и культурно-общественного события, призванного усилить дипломатические связи между странами.



