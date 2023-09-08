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Бренд украинского коньяка «Довбуш Карпатский» помогает воинам с огнем в душе к победе

Бренд "Довбуш Карпатский" оказал военную и гуманитарную помощь воинам 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша (ВЧ А4056)

сегодня, 15:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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4 августа 2023 г. – "Торговый Дом АВ", производитель высококачественного украинского коньяка "Довбуш Карпатский", внес свой вклад в поддержку героических защитников Украины.

Бренд украинского коньяка «Довбуш Карпатский» помогает воинам с огнем в душе к победе

Помощь военным

Бренд "Довбуш Карпатский" оказал военную и гуманитарную помощь (генераторы, тепловизоры, квадрокоптеры, старлинки и т.п.) воинам 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша (ВЧ А4056), несущий службу на передовой.


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Бригада "Довбуш" героически борется на передовой за нашу свободу и независимость.

Руководство "Торгового Дома АВ" и Бренд украинского коньяка "Довбуш Карпатский" выражает глубокую благодарность всем воинам бригады "Довбуш" за их усилия по защите нашей страны. Они являются ярким примером подлинного патриотизма, мужества и самоотверженности. Как и народный герой Олекса Довбуш несколько веков назад, они с огнем в душе демонстрируют отважный дух, смелость и храбрость в тяжких сражениях с врагом.

Украинский коньяк "Довбуш Карпатский" – это высококачественный продукт отечественного производства, сочетающий традиции качества и национальной гордостью. Мы стремимся к совершенству в каждой бутылке, которую предлагаем нашим потребителям.

Наша миссия – не только радовать любителей изысканных напитков, но и поддерживать важные социальные инициативы. Сейчас это прежде всего помощь нашим военным.

ТМ "Довбуш Карпатский" – с огнем в душе.

Эксклюзивным дистрибьютором коньяка Довбуш на территории Украины является Торговый дом АВ – он сильный и опытный дистрибьютором алкогольных брендов премиум класса в Украине, с проверенной временем репутацией, выполняя свои обязанности даже в условиях войны. Богатый и уникальный опыт работы на алкогольном рынке с убедительными цифровыми показателями продаж известных, популярных у потребителей украинских брендов водки GreenDay, коньяк ADJARI, водки HELSINKI делает компанию одной из самых мощных в отрасли.




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