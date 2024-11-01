Боты и фейковые военные: как обманывают украинцев в сети

Центр противодействия дезинформации сообщает, что в соцсетях появилось немало фото, созданных с помощью искусственного интеллекта, где якобы изображены украинские военные. В таких постах часто призывают ставить "лайки", поздравлять с какими-то событиями, например день рождения или свадьбу, или распространяют истории о спасенных животных, детях и пожилых людях. На самом деле, эти посты создаются ботами с целью вызвать эмоциональный отклик и привлечь реальных пользователей к взаимодействию.

Соцсети захвачены фейковыми изображениями военных

Цель такой активности – "раскрутить" страницы, набирая тысячи реакций, что помогает продвигать их в соцсетях. Впоследствии такие страницы могут использоваться для распространения пропаганды, дезинформации или даже мошеннических схем.

Как распознать фальшивку?

Чтобы не стать жертвой дезинформации, Центр противодействия дезинформации советует придерживаться нескольких простых советов:

Проверяйте профиль. Боты часто имеют ограниченное количество подписчиков или новые аккаунты без личных фото и подлинной истории.

Обратите внимание на детали изображений. Искусственный интеллект иногда совершает ошибки в мелочах, например, в расположении рук или фона.

Сомневайтесь, если сообщение сильно эмоциональное. Фейки обычно пытаются вызвать у вас как можно больше эмоций.

Проверяйте информацию из надежных источников. Используйте ресурсы для проверки фактов, если что-то кажется подозрительным.

Как защититься от фейковых новостей?

Центр противодействия дезинформации подчеркивает важность информационной гигиены. Не торопитесь с реакцией на эмоциональные посты, не поддавайтесь манипуляциям и всегда проверяйте информацию перед тем, как делиться ею с другими. Таким образом, вы уменьшите влияние дезинформации и сможете защитить себя и своих близких от киберугроз.