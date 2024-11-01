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Боты и фейковые военные: как обманывают украинцев в сети

ЦПД предупреждает: социальные сети переполнены фейковыми фото военных, и это опасно

сегодня, 10:57
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Черновалова Кристина

Центр противодействия дезинформации сообщает, что в соцсетях появилось немало фото, созданных с помощью искусственного интеллекта, где якобы изображены украинские военные. В таких постах часто призывают ставить "лайки", поздравлять с какими-то событиями, например день рождения или свадьбу, или распространяют истории о спасенных животных, детях и пожилых людях. На самом деле, эти посты создаются ботами с целью вызвать эмоциональный отклик и привлечь реальных пользователей к взаимодействию.

Боты и фейковые военные: как обманывают украинцев в сети

Соцсети захвачены фейковыми изображениями военных

Цель такой активности – "раскрутить" страницы, набирая тысячи реакций, что помогает продвигать их в соцсетях. Впоследствии такие страницы могут использоваться для распространения пропаганды, дезинформации или даже мошеннических схем.

Боты и фейковые военные: как обманывают украинцев в сети - фото 2

Как распознать фальшивку?

Чтобы не стать жертвой дезинформации, Центр противодействия дезинформации советует придерживаться нескольких простых советов:

  • Проверяйте профиль. Боты часто имеют ограниченное количество подписчиков или новые аккаунты без личных фото и подлинной истории.

  • Обратите внимание на детали изображений. Искусственный интеллект иногда совершает ошибки в мелочах, например, в расположении рук или фона.

  • Сомневайтесь, если сообщение сильно эмоциональное. Фейки обычно пытаются вызвать у вас как можно больше эмоций.

  • Проверяйте информацию из надежных источников. Используйте ресурсы для проверки фактов, если что-то кажется подозрительным.

Как защититься от фейковых новостей?

Центр противодействия дезинформации подчеркивает важность информационной гигиены. Не торопитесь с реакцией на эмоциональные посты, не поддавайтесь манипуляциям и всегда проверяйте информацию перед тем, как делиться ею с другими. Таким образом, вы уменьшите влияние дезинформации и сможете защитить себя и своих близких от киберугроз.



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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=569324985616571&set=a.117239117491829&locale=uk_UA
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