Борис Джонсон сделал неожиданное заявление о возвращении Трампа

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал Дональда Трампа как следующего президента США, заявив, что политик может быть "именно тем, что нужно миру", если Трамп поддержит Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом он написал в колонке у "Daily Mail" в пятницу, 19 января, сообщает "Politico".

Борис Джонсон и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы все должны повзрослеть и привыкнуть к этой перспективе. Если он поступит правильно и поддержит украинцев – а я верю, что он это сделает – президентство Трампа может стать большой победой для мира", – заявил Борис Джонсон.

По словам бывшего премьера Британии, "миру нужен лидер, чья готовность применить силу, и абсолютная непредсказуемость является главным сдерживающим фактором для врагов Запада".

Джонсон назвал Трампа "горячим сторонником свободных рынков и капитала, который заинтересован в надлежащем соглашении о свободной торговле с Великобританией".

"Трамп – ваш человек", — подчеркнул политик.

Борис Джонсон также напомнил, что Дональд Трамп был первым президентом США, вступившимся за Украину, предоставив ей в 2018 году противотанковое оружие Javelin, которое стало решающим в битве за Киев.

Как известно, 15 января Трамп одержал победу на первых республиканских президентских праймеризах в Айове.

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