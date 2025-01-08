Борьба с терроризмом в Украине приобрела новые масштабы: на какой шаг пошел президент Зеленский

7 января Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4156-Х, предусматривающий создание и ведение списка террористических организаций. Информация об этом опубликована на сайте Верховной Рады.

Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

В этот перечень будут включаться организации, осуществляющие террористическую деятельность как на территории Украины, так и за ее пределами, а также представляющие угрозу национальной безопасности. Внесение организаций в список не будет зависеть от их юридического статуса или регистрации в Украине или других странах, отмечает пресс-служба парламента. Данные об этих группах будут доступны общественности через публикацию на сайте СБУ и Едином государственном портале открытых данных.

18 декабря 2024 г. Верховная Рада приняла закон, регулирующий процедуру формирования этого перечня. Ответственность за его создание и ведение возлагается на Службу безопасности Украины в соответствии с Законом "О борьбе с терроризмом".

В список будут внесены организации, угрожающие национальной безопасности Украины, в частности, через связи с террористами или лицами, осужденными за терроризм. Включение в список будет осуществляться на основе данных международных организаций, решений иностранных судов и компетентных органов, а также на основании судебных приговоров в Украине. Обработка этой информации будет производиться Антитеррористическим центром при СБУ. Политические партии, зарегистрированные в Украине, не могут попасть в этот список.

Портал "Комментарии" писал, что за пять лет работы Верховной Рады девятого созыва президент Украины Владимир Зеленский воспользовался правом вето 46 раз. Чаще всего это касалось законопроектов, вносивших изменения в правовую политику и отраслевое развитие. Такие данные обнародовала организация "Честно" по итогам пятилетней деятельности Совета.