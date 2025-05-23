Большой обмен пленными между Украиной и РФ: Трамп сделал интригующее заявление

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о завершении "большого обмена пленными" между Украиной и Россией. Соответствующую публикацию американский лидер сделал в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Только что завершился большой обмен пленными между Россией и Украиной. Он "вступит в силу в ближайшее время". Возможно, это приведет к чему-то великому?", — заинтриговал глава Белого дома.

Ранее СМИ написали, что масштабный обмен пленными по формуле 1000 на 1000 между Украиной и РФ может начаться уже сегодня. Турция выступает посредником.

Следует отметить, что ранее глава Главного управления разведки Кирилл Буданов анонсировал масштабный обмен пленными в формате "тысяча на тысячу" на этой неделе. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

В то же время, своем традиционном видеообращении 21 мая к украинцам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас действительно продолжается работа по масштабному обмену военнопленными с РФ.

Читайте на портале "Комментарии" — вопрос легитимности Владимира Зеленского, как президента Украины, будет иметь решающее значение при подписании документов по украинскому урегулированию. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД России подтвердил, что работа над меморандумом о прекращении огня и установлении мира в Украине ведется российской стороной.

"Я не знаю, как с той стороны, но мы в любом случае передадим украинцам меморандум, как и договорились", – отметил Лавров.

Также издание "Комментарии" сообщало – на днях российский диктатор Владимир Путин заговорил о меморандуме, который в будущем может привести к договору о мире в Украине. Но теперь власти РФ придумали причину, чтобы сорвать возможное подписание. Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.



