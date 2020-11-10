kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.11.2020

BTC/USD

15175.33

ETH/USD

442.94

LTC/USD

57.83

НБУ 10.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Больше всего украинцы доверяют ВСУ и церкви: результаты опроса
commentss НОВОСТИ Все новости

Больше всего украинцы доверяют ВСУ и церкви: результаты опроса

Самый высокий уровень недоверия к украинским чиновникам, судам и российским СМИ

сегодня, 17:04
Автор:

Елизавета Черных

Социологическая служба "Центр Рaзумкова" провела исследовaние, в результaте которого определила уровень доверия укрaинцев к социальным институтам и политикам. Результаты опроса были опубликованы на официальном сайте ведомства. 

Больше всего украинцы доверяют ВСУ и церкви: результаты опроса

ФОТО: 24 канал

Так, по данным исследования выяснилось, что украинский народ больше всего доверия народ выразил Вооруженным силам Украины — 66% опрошенных, церкви — 62%, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям — 60%, волонтерским организациям — 60%. 

Самый высокий уровень недоверия у украинцев к государственному аппарату (чиновникам) — им не доверяют 79% опрошенных. Не доверяют в Украине и российским СМИ (79%), Верховной раде (76%), судебной системе в целом (75%), правительству страны (75%). 

Более того, украинцы также продемонстрировали высокий уровень недоверия к Национальному антикоррупционному бюро (72,5%), Конституционному суду (65%) и национальной полиции (53%).

Эксперты также выяснили, что 65,5 % украинцев считают, что события в Украине разворачиваются в неправильном направлении, а 19,5% граждан уверены, что вскоре стране удастся преодолеть существующие проблемы. 

Ранее "Комментарии" сообщали, когда обнародуют результаты опроса Зеленского.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://razumkov.org.ua/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ