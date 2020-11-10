Больше всего украинцы доверяют ВСУ и церкви: результаты опроса

Социологическая служба "Центр Рaзумкова" провела исследовaние, в результaте которого определила уровень доверия укрaинцев к социальным институтам и политикам. Результаты опроса были опубликованы на официальном сайте ведомства.

ФОТО: 24 канал

Так, по данным исследования выяснилось, что украинский народ больше всего доверия народ выразил Вооруженным силам Украины — 66% опрошенных, церкви — 62%, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям — 60%, волонтерским организациям — 60%.

Самый высокий уровень недоверия у украинцев к государственному аппарату (чиновникам) — им не доверяют 79% опрошенных. Не доверяют в Украине и российским СМИ (79%), Верховной раде (76%), судебной системе в целом (75%), правительству страны (75%).

Более того, украинцы также продемонстрировали высокий уровень недоверия к Национальному антикоррупционному бюро (72,5%), Конституционному суду (65%) и национальной полиции (53%).

Эксперты также выяснили, что 65,5 % украинцев считают, что события в Украине разворачиваются в неправильном направлении, а 19,5% граждан уверены, что вскоре стране удастся преодолеть существующие проблемы.

Ранее "Комментарии" сообщали, когда обнародуют результаты опроса Зеленского.

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