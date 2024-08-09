Больше разводимся или женимся: стали известны показатели по Украине

В первом полугодии 2024 года в Украине на пять браков пришелся один развод. Разорвали свои отношения в полтора раза больше пар, чем за аналогичный период в прошлом году. Количество брачных договоров увеличилось. Как информирует портал "Комментарии", об этом сообщили в "Опендатаботе".

Развод. Фото: из открытых источников

В январе-июне 2024 года украинцы создали 72,7 тысяч новых семей. Это на 15% меньше, чем за тот же период в прошлом году (86 тысяч), и на треть меньше, чем в 2022 (103,9 тысяч).

Однако в этом году браки стали более осознанными: за полгода украинцы заключили более 3,7 тысяч брачных договоров. Это на четверть больше, чем в 2023 году, и почти вполовину больше, чем в 2022 году.

После спада в первый год полномасштабного вторжения продолжает увеличиваться количество разводов. За полгода разорвали свои браки 15,5 тысяч пар. Это в 1,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года, и на 18% больше, чем в 2021 году.

По количеству разводов лидируют: Киев – 2118; Днепропетровская область – 1404; Харьковская область – 1148; Одесская область – 1076; Киевская область – 1072.

Без учета данных с оккупированных территорий и регионов, где ведутся боевые действия, меньше разводов зарегистрировали в Закарпатской (224), Черновицкой (268) и Ровенской (296) областях.

Читайте на портале "Комментарии" — в течение первого полугодия 2024 года в Украине родилось более 87,6 тысяч малышей. Также украинцы зарегистрировали более 72,6 тысяч браков, а разводов – в пять раз меньше. Лидером по всем показателям есть украинская столица. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Отмечается, что больше всего детей за первые шесть месяцев 2024 родилось в: Киеве – 9 695; Львовской области – 7923; Днепропетровской области – 6 962; Одесской области – 6 197; Киевской области – 4 947; Ровенской области – 4 532; Закарпатской области – 4323; Винницкой области – 4005; Ивано-Франковской области – 3 916; Харьковской области – 3798.



