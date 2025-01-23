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Больше года плена у хуситов: украинские моряки вернутся домой

Как удалось освободить украинцев из плена хуситов

сегодня, 15:38
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Амбарцумян Анна

После более года плена в Йемене, трое украинских моряков наконец-то вернулись домой. Благодаря совместным усилиям Министерства иностранных дел Украины и Главного управления разведки, а также при поддержке международных партнеров удалось освободить украинцев из плена хуситов. Эта победа явилась результатом длительных и сложных переговоров. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Больше года плена у хуситов: украинские моряки вернутся домой

Судно Galaxy Leader. Фото из открытых источников

Как стало известно, операция по освобождению моряков была сложной и продолжительной. В плен украинские моряки, находившиеся на грузовом судне Galaxy Leader, попали в ноябре 2023 года. Украинские дипломаты вели настойчивые переговоры, вовлекая в процесс международных партнеров. Благодаря совместным усилиям удалось добиться положительного результата.

По словам представителей Министерства иностранных дел Украины, украинские моряки находятся в хорошем физическом состоянии и уже в ближайшее время вернутся домой.

Важную роль в освобождении моряков сыграл Султанат Оман. Министерство иностранных дел Украины выразило искреннюю благодарность оманским партнерам за их помощь и содействие.

Выражаем особую благодарность Султанату Оман и, в частности, Министерству иностранных дел Омана за внимание к судьбе трех украинцев и посредническое содействие их освобождению из неволи. Рассчитываем на дальнейшее активное развитие двусторонних отношений после открытия в прошлом году зарубежного дипломатического учреждения Украины, говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия ведет переговоры с йеменскими боевиками-хуситами о передаче им противокорабельных ракет Яхонт, которые могут угрожать судоходству в Красном море.



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Источник: https://mfa.gov.ua/news/mzs-i-gur-proveli-operaciyu-zi-zvilnennya-troh-ukrayinskih-moryakiv-galaxy-leader-z-polonu-husitiv
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