Болельщиков из Украины не пустят на Евро-2020: стало известно почему

Украинцы в этом году, к сожалению, не попадут на один из самых больших футбольных праздников — Евро-2020 в Нидерландах. Об этом сообщает ТСН.

Сборная Украины по футболу. Фото: Facebook

Все потому, что в данный момент въезд в Нидерланды запрещен для граждан стран не из Евросоюза. Поэтому наши фанаты не поедут на футбольный турнир.

На стадионе в Амстердаме болеть за национальную сборную будут только украинцы, проживающие в странах Евросоюза. Остальным придется наблюдать за матчами по телевизору.

Первый футбольный поединок на Евро-2020 состоится уже 11 июня. А свой первый матч национальная сборная по футболу сыграет 13 июня. По результатам жеребьевки ее противником на поле стала команда из Нидерландов.

Из-за пандемии коронавируса в мире в прошлом году в 16-й раз не состоялся Чемпионат Европы по футболу.

Организаторы решили в этом году провести праздник футбола в Амстердаме. Он будет продолжаться с 11 июня по 11 июля.

К слову, сегодня Украина находится в "зеленой" зоне, поэтому после приезда из нашей страны не нужен отрицательный ПЦР-тест, сертификат или справка, где сообщается, что человек выздоровел от коронавируса.

Ранее издание "Комментарии" информировало о том, что новая форма футбольной команды, где Украина изображена в своих границах, вызвала в России бурную реакцию.

Эксперты назвали такое заявление очередным выпадом имперского шовинизма и комплексом неполноценности. Ведь Украина сделала очень ответственный шаг не только на спортивной, но и на политической арене. Болельщикам же новый дизайн спортивной формы понравился.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!