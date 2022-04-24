Более 800 танков и почти 180 самолетов: свежие данные потерь России

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Светлана Шкурупий
Украина
на протяжение двух месяцев героически сражается с Российской Федерацией, и враг
несет огромные потери. Согласно обновленной информации Генштаба в Facebook, вражеская
армия за этот период потеряла более 800 танков, почти 150 самолетов и другой
техники, а также почти 22 тысячи солдат.
Потери России в войне с Украиной (фото из открытых источников)
Общие
боевые потери оккупантов с 24 февраля по 24 апреля ориентировочно составили:
-
личного состава – около 21800 человек;
-
танков — 873 ед.;
-
боевые бронированные машины — 2238 ед.;
-
артиллерийские системы — 408 ед.;
-
РСЗО — 147 ед.;
- средства ПВО — 69 ед.;
-
самолеты — 179 ед.;
-
вертолеты — 154 ед.;
-
автомобильная техника — 1557 ед.;
-
корабли/катера — 8 ед.;
-
цистерны с ГСМ — 76;
-
БПЛА оперативно-тактического уровня — 191;
-
специальная техника — 28;
-
пусковые установки ОТРК — 4;
В
Генеральном штабе отметили, что данные еще уточняются, поскольку в некоторых
регионах тяжело вести подсчет из-за интенсивных обстрелов.
Напомним,
21 апреля стал "урожайным"
днем для украинской ПВО, так как удалось уничтожить сразу 15 летательных аппаратов
противника, а именно: 9 беспилотников оперативно тактического уровня
"Орлан-10"; 3 самолета и 3 вертолета.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, наши
воины 22 апреля нанесли удар по передовому пункту управления 49 общевойсковой
армии российских оккупационных войск, который был размещен в Херсонской
области. В результате удара были ликвидированы два генерала РФ.
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также, что украинским воинам-минометчикам удалось уничтожить вражеский танк Т-72, который готовился открыть огонь по позициям ВСУ.
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