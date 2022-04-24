Более 800 танков и почти 180 самолетов: свежие данные потерь России

Украина на протяжение двух месяцев героически сражается с Российской Федерацией, и враг несет огромные потери. Согласно обновленной информации Генштаба в Facebook, вражеская армия за этот период потеряла более 800 танков, почти 150 самолетов и другой техники, а также почти 22 тысячи солдат.

Потери России в войне с Украиной (фото из открытых источников)

Общие боевые потери оккупантов с 24 февраля по 24 апреля ориентировочно составили:

- личного состава – около 21800 человек;

- танков — 873 ед.;

- боевые бронированные машины — 2238 ед.;

- артиллерийские системы — 408 ед.;

- РСЗО — 147 ед.;

- средства ПВО — 69 ед.;

- самолеты — 179 ед.;

- вертолеты — 154 ед.;

- автомобильная техника — 1557 ед.;

- корабли/катера — 8 ед.;

- цистерны с ГСМ — 76;

- БПЛА оперативно-тактического уровня — 191;

- специальная техника — 28;

- пусковые установки ОТРК — 4;

В Генеральном штабе отметили, что данные еще уточняются, поскольку в некоторых регионах тяжело вести подсчет из-за интенсивных обстрелов.

Напомним, 21 апреля стал "урожайным" днем для украинской ПВО, так как удалось уничтожить сразу 15 летательных аппаратов противника, а именно: 9 беспилотников оперативно тактического уровня "Орлан-10"; 3 самолета и 3 вертолета.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, наши воины 22 апреля нанесли удар по передовому пункту управления 49 общевойсковой армии российских оккупационных войск, который был размещен в Херсонской области. В результате удара были ликвидированы два генерала РФ.

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