Богдан не может остановиться: бывший глава ОП снова поерничал над постом по поводу болезни Разумкова

Сегодняшний пост главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова в социальной сети Facebook о течении его болезни и ежедневных занятиях в самоизоляции был подвергнут насмешкам со стороны экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.

Разумков сообщил подписчикам, что самоизолировался по месту жительства, работает "на удаленке", его самочувствие в пределах нормы. Также он выразил надежду на то, что в его отсутствие Парламент будет работать без сбоев благодаря поддержке его команды.

В свою очередь, Андрей Богдан, как и в случае с предыдущим постом Разумкова, не преминул "сделать замечание" политику по поводу информации о протекании болезни политика. Бывший глава ОП обвинил больного Разумкова в том, что он нарушает протокол лечения, так как должен находиться не дома с женой, а в Феофании с Русланом Стефанчук, делая "прозрачный" посыл на свой комментарий к прошлому посту спикера ВР.







Напомним, бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан прокомментировал пост спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова о заражении коронавирусом.





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