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Боевой дрон «Вампир» увековечен на монете от НБУ

Дрон «Вампир» – теперь и на монетах. НБУ выпустил памятную пятигривневую монету, посвященную легендарному БПЛА

7 июля 2025, 18:20
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Ткачова Марія

Национальный банк Украины представил новую памятную монету номиналом 5 гривен, которая чествует украинский ударный дрон "Вампир". Выпуск приурочили к третьей годовщине первого боевого полета.

Боевой дрон «Вампир» увековечен на монете от НБУ

НБУ выпустил монету с беспилотником Vampire

Этот дрон уже стал настоящим символом украинского сопротивления. За свои мощные удары и жуткий звук в небе враг прозвал его "Бабой Ягой". "Вампир" эффективно уничтожает технику окупантов, особенно танки, БМП и полевые укрепления.

На лицевой стороне монеты (аверсе) изображена разрушенная взрывами земля, пылающий вражеский танк и дрон в полете. На обороте (реверсе) – момент сброса боеприпаса с "Вампира" на фоне молний и надпись "Vampire".

Дизайн разработали известные украинские художники – Владимир Таран, Александр и Сергей Харук.

Монета войдет в серию, рассказывающую о героическом сопротивлении украинцев в войне, и станет не только нумизматической ценностью, но и уважением Вооруженным силам, ежедневно уничтожающим врага.

Напомним, ранее портал сообщал о том, что во Львове умер Максим Музычко, мобилизованный мужчина, которого, по словам родственников, принудительно забрали из Луцка представители ТЦК. О его смерти сообщила жена Маргарита Музычко.
Максима доставили в воинскую часть во Львове. Оттуда его вскоре забрала скорая помощь — у мужчины был перелом черепа и многочисленные кровоизлияния в мозг. Он несколько недель был в реанимации в крайне тяжелом состоянии и, к сожалению, не выжил.

Полиция открыла уголовное производство. По официальной версии, мужчина выпал из кузова грузовика, когда его увозили на полигон.



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Источник: https://t.me/Tsaplienko/77023
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