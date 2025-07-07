Боевой дрон «Вампир» увековечен на монете от НБУ

Национальный банк Украины представил новую памятную монету номиналом 5 гривен, которая чествует украинский ударный дрон "Вампир". Выпуск приурочили к третьей годовщине первого боевого полета.

НБУ выпустил монету с беспилотником Vampire

Этот дрон уже стал настоящим символом украинского сопротивления. За свои мощные удары и жуткий звук в небе враг прозвал его "Бабой Ягой". "Вампир" эффективно уничтожает технику окупантов, особенно танки, БМП и полевые укрепления.



На лицевой стороне монеты (аверсе) изображена разрушенная взрывами земля, пылающий вражеский танк и дрон в полете. На обороте (реверсе) – момент сброса боеприпаса с "Вампира" на фоне молний и надпись "Vampire".



Дизайн разработали известные украинские художники – Владимир Таран, Александр и Сергей Харук.



Монета войдет в серию, рассказывающую о героическом сопротивлении украинцев в войне, и станет не только нумизматической ценностью, но и уважением Вооруженным силам, ежедневно уничтожающим врага.



Напомним, ранее портал сообщал о том, что во Львове умер Максим Музычко, мобилизованный мужчина, которого, по словам родственников, принудительно забрали из Луцка представители ТЦК. О его смерти сообщила жена Маргарита Музычко.

Максима доставили в воинскую часть во Львове. Оттуда его вскоре забрала скорая помощь — у мужчины был перелом черепа и многочисленные кровоизлияния в мозг. Он несколько недель был в реанимации в крайне тяжелом состоянии и, к сожалению, не выжил.





Полиция открыла уголовное производство. По официальной версии, мужчина выпал из кузова грузовика, когда его увозили на полигон.

