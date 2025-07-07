Боевой дрон «Вампир» увековечен на монете от НБУ

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Ткачова Марія
Национальный банк Украины представил новую памятную монету номиналом 5 гривен, которая чествует украинский ударный дрон "Вампир". Выпуск приурочили к третьей годовщине первого боевого полета.
НБУ выпустил монету с беспилотником Vampire
Этот дрон уже стал настоящим символом украинского сопротивления. За свои мощные удары и жуткий звук в небе враг прозвал его "Бабой Ягой". "Вампир" эффективно уничтожает технику окупантов, особенно танки, БМП и полевые укрепления.
На лицевой стороне монеты (аверсе) изображена разрушенная взрывами земля, пылающий вражеский танк и дрон в полете. На обороте (реверсе) – момент сброса боеприпаса с "Вампира" на фоне молний и надпись "Vampire".
Дизайн разработали известные украинские художники – Владимир Таран, Александр и Сергей Харук.
Монета войдет в серию, рассказывающую о героическом сопротивлении украинцев в войне, и станет не только нумизматической ценностью, но и уважением Вооруженным силам, ежедневно уничтожающим врага.