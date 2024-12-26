Блоггерша сломала челюсть из-за неудавшегося TikTok-челленджа

19-летняя Джаверия Васим из Канады решила покорить TikTok, исполняя популярный челлендж. Девушка хотела показать, как быстро можно разгрызть огромный леденец, размером с теннисный мяч. Но ее попытка завершилась больницей и металлической конструкцией на шесть недель.

Блогерша в TikTok выполняет челлендж с леденцом

На видео, быстро ставшем вирусным, видно, как Джаверия сделала первый укус. Однако вместо победы над сладостями она вскрикнула от боли. Врачи, к которым обратилась девушка, поставили нелестный диагноз: верхняя и нижняя челюсти буквально разделились на две части.

Конфета, которая должна была стать изюминкой нового видео, превратилась для Джаверии в настоящий кошмар. После травмы девушка не только упустила возможность нормально есть, но и получила психологическую травму.

"Я больше никогда не буду есть леденцы," — призналась Джаверия в одном из следующих видео, которые она уже снимала с больничной койки. Теперь ее рацион ограничивается лишь редкими блюдами, а ее улыбка пока "скрыта" за металлическими конструкциями, фиксирующими челюсти.

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