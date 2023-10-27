Блогер рассказал, почему Укрнафта оказалась в критическом состоянии и при чем здесь два министра

К годовщине национализации "Укрнафты", нынешний глава предприятия Сергей Корецкий созывает Общее собрание представителей предприятия. По данным политического обозревателя Михаила Шнайдера, это действо будет направлено, прежде всего, на закрытие всех проблемных вопросов, касающихся работы НАК "Нафтогаз Украины" и даже Минобороны. Как информирует портал "Комментарии", об этом Шнайдер подробно расписал в собственной колонке для "Телеграф". Он, в частности, отметил, что нынешний наблюдательный совет "Укрнафты" работает вопреки требованиям законодательства. В ее составе, как утверждает обозреватель, нет ни независимых директоров, ни специального аудиторского комитета.

Укрнафта

“Ни выводов аудиторов, ни решений Наблюдательного совета Укрнефти за год НАК и Минобороны не увидели, и сами не смогли провести хотя бы одно заседание Общего собрания из двух акционеров. По-видимому, не было указания Корецкого. Итак, Общее собрание Укрнафты, которое созвано на годовщину национализации Укрнафты, должно решить все вопросы, а подписаться под легализацией сомнительных сделок должны Умеров и Чернышев”, — пишет Михаил Шнайдер.

По его информации, Общее собрание будет одобрено несколько противоречащих моментов:

как АРМА без договоров передала Укрнафте АЗС GLUSCO;

как "Укртатнафта" продала "Укрнафте" в значительных размерах нефтепродукты;

как "Укрнафта" продала Минобороны нефтепродукты с семипроцентным НДС вместо определенной из-за войны нулевой ставки, в связи с чем государство переплатило сотни миллионов.

“Очень интересным выглядит вопрос ответственности руководителей АРМА и Минобороны за договоры, заключенные с Укрнафтой, ведь по закону без решений Наблюдательного совета и общего собрания акционеров Укрнафты подобные соглашения сегодня считаются незаключенными, то есть отсутствующими. На основании чего тогда МО платило миллиарды Укрнефти и как АРМА могла передавать арестованное имущество, не имея правовых оснований? — риторически спрашивает политический обозреватель.

Также он добавляет, что среди других вопросов будет рассматриваться утверждение двухлетнего бюджета наблюдательного совета. В него, в частности, будет входить и увеличение сумм денежных вознаграждений и матобеспечения этого совета.

“Это производит впечатление, будто в Наблюдательный совет Укрнафты войдет сам эксминистр обороны Резников. Хотя цена понятна, если, как планируется, на Наблюдательный совет возложат исполнение, вопреки законодательству, аудиторских обязанностей”, — отмечает Шнайдер.

Кроме этого, добавляет эксперт, на собрании могут рассмотреть вопрос разрешения главе "Укрнафты" заключать договоры с заинтересованностью по всем основным направлениям хозяйственной деятельности предприятия без предварительных согласований с Общим собранием или Наблюдательным советом.

По мнению Шнайдера, все это выглядит очень и очень плохо, однако в то же время он надеется, что и нынешний глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев, и министр обороны Рустем Умеров будут руководствоваться, прежде всего, действующим законодательством, а не чужими прихотями.



