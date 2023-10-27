Блогер рассказал, почему Укрнафта оказалась в критическом состоянии и при чем здесь два министра

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Кравцев Сергей
К годовщине национализации "Укрнафты", нынешний глава предприятия Сергей Корецкий созывает Общее собрание представителей предприятия. По данным политического обозревателя Михаила Шнайдера, это действо будет направлено, прежде всего, на закрытие всех проблемных вопросов, касающихся работы НАК "Нафтогаз Украины" и даже Минобороны. Как информирует портал "Комментарии", об этом Шнайдер подробно расписал в собственной колонке для "Телеграф". Он, в частности, отметил, что нынешний наблюдательный совет "Укрнафты" работает вопреки требованиям законодательства. В ее составе, как утверждает обозреватель, нет ни независимых директоров, ни специального аудиторского комитета.
Укрнафта
По его информации, Общее собрание будет одобрено несколько противоречащих моментов:
как АРМА без договоров передала Укрнафте АЗС GLUSCO;
как "Укртатнафта" продала "Укрнафте" в значительных размерах нефтепродукты;
как "Укрнафта" продала Минобороны нефтепродукты с семипроцентным НДС вместо определенной из-за войны нулевой ставки, в связи с чем государство переплатило сотни миллионов.
Также он добавляет, что среди других вопросов будет рассматриваться утверждение двухлетнего бюджета наблюдательного совета. В него, в частности, будет входить и увеличение сумм денежных вознаграждений и матобеспечения этого совета.
Кроме этого, добавляет эксперт, на собрании могут рассмотреть вопрос разрешения главе "Укрнафты" заключать договоры с заинтересованностью по всем основным направлениям хозяйственной деятельности предприятия без предварительных согласований с Общим собранием или Наблюдательным советом.
По мнению Шнайдера, все это выглядит очень и очень плохо, однако в то же время он надеется, что и нынешний глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев, и министр обороны Рустем Умеров будут руководствоваться, прежде всего, действующим законодательством, а не чужими прихотями.
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