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Блогер прославился благодаря пачке чипсов

Все мировые СМИ о нем заговорили

сегодня, 11:22
Автор:

Владимир Лавский

В сети набирает популярность ролик, автор которого показал необычный способ закрыть пачку чипсов. Видео опубликовано на канале пользователя TikTok Паулио 19 сентября.

Блогер прославился благодаря пачке чипсов

Вскоре блогер прославился, ведь на него обратили внимание крупные СМИ, включая The Daily Mail. Житель австралийского Мельбурна записал простой трюк, который состоит из трех шагов. Для начала нужно завернуть края пачки примерно таким же образом, как при складывании бумажного самолетика. Следующий этап — завернуть получившийся треугольник в другую сторону. После этого необходимо вывернуть края первоначального треугольника. Если в точности выполнить все действия, пачка окажется почти герметично закрыта.

Ранее "Комментарии" писали о пяти бытовых лайфхаках, которые упростят вашу жизнь. Среди них - универсальная пена для бритья и польза от кожуры фруктов. 

Нейтрализуйте неприятные запахи на кухне

Если после готовки запах в кухни не выветривается несколько дней и вам это, мягко говоря, не нравится, тогда используйте этот лайфхак. После приготовления блюда с резким запахом, вскипятите кастрюлю воды с апельсиновой или лимонной кожурой, и тогда ваша кухня заполниться запахом цитрусовых, который перебьет все остальные. 

Очистите зеркало пеной для бритья

Очистить зеркало можно с помощью пены, которая не только эффективно избавит от загрязнений, но и не даст зеркалу запотеть в течение нескольких недель. Просто протрите поверхность пеной, а потом вытрите бумажным полотенцем. 


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