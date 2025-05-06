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Ближайшая соратница Януковича требует от государства увеличить пенсию: что решил суд

Экснардепка и чиновник подала в суд на Пенсионный фонд, требуя увеличения пенсионных выплат

сегодня, 09:45
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Клименко Елена

Раиса Богатырева — бывшая министр здравоохранения и народная депутат, входившая в ближайшее окружение беглого экс-президента Виктора Януковича — обратилась в суд с требованием увеличить ей пенсию, пишет "Главком".

Ближайшая соратница Януковича требует от государства увеличить пенсию: что решил суд

Фото: 24 Канал

По данным Единого государственного реестра судебных решений, в марте 2025 года пенсионное обеспечение Богатыревой составляло 21,8 тысяч гривен в месяц. Бывшая чиновница требует провести перерасчет выплат на основании закона "О статусе народного депутата Украины", согласно которому пенсия могла бы составлять до 90% от оклада действующего депутата. В 2021 году зарплаты народных избранников достигали 42-43 тысяч гривен.

Пенсионный фонд отказал в пересмотре выплат, объяснив это тем, что законодательство изменилось: сейчас все пенсии, в том числе и бывшие парламентарии, начисляются по общей процедуре, без привязки к текущим зарплатам депутатов.

Волынский окружной административный суд подтвердил правомерность действий Пенсионного фонда, указав, что на момент подачи иска действовали новые нормы, не позволяющие применять старый порядок начисления. Таким образом, требования Богатыревой не были удовлетворены. Она имеет право подать апелляцию на это решение.

Раиса Богатырева — одна из самых влиятельных чиновников правления Януковича. Она занимала должность министра здравоохранения в 2007-2010 и 2012-2014 годах, а также была секретарем СНБО. После Революции Достоинства покинула Украину, а в 2019 году вернулась, несмотря на уголовные дела по злоупотреблениям бюджетными средствами. Сначала она была задержана, но впоследствии освобождена под залог. Антикоррупционный суд снял арест с имущества, а производство фактически утратило динамику. Сейчас Богатырева не активно участвует в украинской политике.

Портал "Комментарии" писал, что самая большая пенсия в Украине составляет более 390 тысяч гривен в месяц. В то время как в среднем украинские пенсионеры получают 5 851 гривну. Интересно, что в Украине действуют ограничения на пенсии до 23,6 тысяч гривен, однако такие лимиты обходят судом.



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Источник: https://glavcom.ua/country/politics/rajisa-bohatirova-vimahaje-vid-derzhavi-bilshu-pensiju-stalo-vidomo-skilki-soratnitsja-janukovicha-otrimuje-zaraz-1057358.html
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