Блэкауты возвращаются: украинцев предупредили о наиболее драматичном сценарии летом

В Украине снова могут вводиться временные ограничения потребления электроэнергии, если температура воздуха будет подниматься выше 35°C. В таких погодных условиях возможны отключения продолжительностью до четырех часов в сутки даже в случае отсутствия новых ударов по энергетической инфраструктуре со стороны Российской Федерации. Об этом на брифинге сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Эксперт подчеркнул, что точные сценарии развития ситуации спрогнозировать сложно, ведь на энергосистему влияют как погодные факторы, так и потенциальные риски атак. По его словам, в период сильной жары могут возникать часы пиковой нагрузки, когда энергосистема будет вынуждена применять ограничительные меры. При этом пока неизвестно, будут ли эти меры касаться только промышленных потребителей или населения.

В то же время Харченко подчеркнул, что критических или масштабных блекаутов не ожидается. Стабильности энергосистемы способствует постепенное возвращение в работу энергоблоков атомных электростанций после плановых ремонтных кампаний. Это позволяет частично компенсировать пиковые нагрузки и снизить риски длительных отключений.

По его оценке, в сложных сценариях продолжительность ограничений не будет превышать примерно четырех часов в сутки. Он отметил, что более серьезные перебои маловероятны в текущей ситуации в энергосистеме.

Отдельно эксперт обратил внимание, что в крупных городах, таких как Киев, Одесса и Кривой Рог, ситуация может осложниться во время аномальной жары. В этих регионах нагрузка на сеть обычно выше, поэтому длительность либо частота отключений может превосходить средние характеристики по стране.

Портал "Комментарии" уже писал, что мониторинговые ресурсы сообщают, что Россия накопила значительный запас ударных средств и может готовить очередную комбинированную атаку по территории Украины. По их данным, на разных направлениях размещено около двух тысяч ударных беспилотников типа "Шахед" и других дронов, которые могут быть задействованы в массированных ночных ударах.