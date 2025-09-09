Блэкауты уже скоро: к украинцам обратились со срочным предупреждением

В Украине не будет полных блэкаутов, возможны только временные аварийные отключения света. Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире КИЕВ24.

Фото: 24 Канал

"Аварийные отключения могут происходить, как это произошло во время непогоды. В июле более 700 населенных пунктов были обесточены из-за сильных шквалов и грозов. Подобные ситуации могут повторяться из-за обстрела России", — пояснил он.

Рябцев отметил, что у Украины есть достаточный запас мощностей, надежное оборудование и возможности для эффективной передачи и распределения электроэнергии.

Эксперт также ответил на вопрос о продолжительности отключений, отметив, что отключения могут продолжаться от нескольких часов до 10-15 часов, но долговременные блекауты невозможны.

"Нет, такого не будет. Блэкаут – это невозможность восстановления после сбоя. Наши энергетики знают, как действовать. Как говорят руководители энергетических компаний, таких как Сергей Коваленко из YASNO, есть достаточные запасы мощностей, а также запас уязвимого оборудования и возможностей для передачи и распределения энергии", – подытожил Ряб.

Также напоминаем, что YASNO предупредили о возможных трудностях этой осенью и посоветовали украинцам заранее запастись фонариками и павербанками, проверить резервы электроснабжения и зарядить гаджеты на случай отключений.

Как уже писали "Комментарии", бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая на Украинском форуме оборонных инноваций, организованном при поддержке Национальной ассоциации украинской оборонной промышленности (NAUDI), заявил, что Украина должна получить разрешение атаковать военные базы в России, с которых нападают на мирных граждан.