"Битым" авто из США хотят перекрыть дорогу в Украину

Ввоз подержанных авто из США могут усложнить из-за проекта постановления МВД, в котором прописана новая процедура регистрации машин. Об этом пишет “Сегодня”.

В документе говорится о том, что если у авто ранее была регистрация другого государства, то для оформления в Украине нужны документы, подтверждающие первую регистрацию с переводом на украинский язык в консульстве. По новым правилам, документ об утилизации не может быть подтверждением регистрации авто. Таким образом, битые авто из США, которые пользуются большой популярностью в Украине, нельзя будет ввезти на перепродажу по старой схеме.

Впрочем, автоюрист Михаил Алексеенко говорит, что ввоз битых авто из Штатов усложняется, но вряд ли станет невозможным. Эксперт уверен, что часть таких авто будут ввозить даже по новому постановлению: дескать, автомобили, которые уходят с аукционов в США с молотка, дешевые и их выгодно восстанавливать. Их могут перенаправить, к примеру, в Грузию, там поставить на учет, а уже оттуда могут перевезти в Украину.

Напомним, Tesla сообщила о чистой прибыли в размере 104 миллионов долларов и операционной прибыли в размере 327 миллионов долларов, несмотря на закрытие своего завода во Фримонте (штат Калифорния) почти за половину квартала.





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