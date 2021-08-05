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Билл Гейтс рассказал о встрече с миллионером-педофилом и раскаялся

Бизнесмен назвал свою связь с Джеффри Эпштейном ошибкой

сегодня, 15:15
Автор:

Лиля Воробьева

Один из самых богатых людей мира Билл Гейтс теперь публично пересматривает свои отношения с некоторыми знакомыми, представителями делового мира США. И не боится публично признавать что не всегда был прав. Об этом он рассказал телеканалу CNN .

Билл Гейтс рассказал о встрече с миллионером-педофилом и раскаялся

Билл Гейтс (фото: ВВС)

Так, свои разговоры и встречи с финансистом Джеффри Эпштейном он назвал "огромной ошибкой". Последнего в США обвиняют в организации проституции и сексуальных преступлениях против несовершеннолетних.

Вот что признал американский миллиардер:

"Я провел с ним несколько ужинов в надежде на то, что его слова о получении миллиардов на всемирную охрану здоровья через свои контакты окажутся правдой ... Это ни во что не воплотилось, отношения завершились, но проводить с ним время было огромной ошибкой ".

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Билл Гейтс назвал 5 книг, которые стоит прочитать летом . Американский бизнесмен Билл Гейтс опубликовал ежегодный список книг, который он рекомендует прочитать летом.

В этом году основатель Microsoft сосредоточил свое внимание на теме сложных отношений между человечеством и природой. Итак, перечень книг, которые Билл Гейтс рекомендует для прочтения этого лета: "Under a White Sky: The Nature of the Future" Автор книги — Элизабет Коберт, журналистка, которая была награждена Пулитцеровской премией. В книге она рассматривает вопрос о том, могут ли человеческие инновации стать спасением для планеты, которую они разрушают. 2. "A Promised Land" Книга бывшего президента Америки Барака Обамы. Билл Гейтс написал, что увлекается его мемуарами.

 


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Источник: https://edition.cnn.com/videos/business/2021/08/05/bill-gates-divorce-foundation-intv-sot-cooper-ac360-v
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