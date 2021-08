Билл Гейтс рассказал о встрече с миллионером-педофилом и раскаялся

Один из самых богатых людей мира Билл Гейтс теперь публично пересматривает свои отношения с некоторыми знакомыми, представителями делового мира США. И не боится публично признавать что не всегда был прав. Об этом он рассказал телеканалу CNN .

Билл Гейтс (фото: ВВС)

Так, свои разговоры и встречи с финансистом Джеффри Эпштейном он назвал "огромной ошибкой". Последнего в США обвиняют в организации проституции и сексуальных преступлениях против несовершеннолетних.

Вот что признал американский миллиардер:

"Я провел с ним несколько ужинов в надежде на то, что его слова о получении миллиардов на всемирную охрану здоровья через свои контакты окажутся правдой ... Это ни во что не воплотилось, отношения завершились, но проводить с ним время было огромной ошибкой ".

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Билл Гейтс назвал 5 книг, которые стоит прочитать летом . Американский бизнесмен Билл Гейтс опубликовал ежегодный список книг, который он рекомендует прочитать летом.

В этом году основатель Microsoft сосредоточил свое внимание на теме сложных отношений между человечеством и природой.

Итак, перечень книг, которые Билл Гейтс рекомендует для прочтения этого лета: "Under a White Sky: The Nature of the Future"

Автор книги — Элизабет Коберт, журналистка, которая была награждена Пулитцеровской премией. В книге она рассматривает вопрос о том, могут ли человеческие инновации стать спасением для планеты, которую они разрушают. 2. "A Promised Land"

Книга бывшего президента Америки Барака Обамы. Билл Гейтс написал, что увлекается его мемуарами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!