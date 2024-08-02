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Bild назвало имя человека, которого больше всего "рвался" обменять Путин

Между Путиным и Красиковым может быть тесная связь

сегодня, 08:45
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Кравцев Сергей

1 августа между Россией и рядом стран Запада был проведен обмен заключенными, во время которого был освобожден путинский киллер и бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков. В западных спецслужбах предполагают, что между ним и российским диктатором Владимиром Путиным в прошлом была тесная связь. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

Bild назвало имя человека, которого больше всего "рвался" обменять Путин

Вадим Красиков. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Красиков мог участвовать в убийстве Анатолия Собчака. Кроме того, киллер может обладать "знаниями, опасными для Кремля". 

"Российский диктатор мог опасаться, что Красиков раскроет важную информацию, если останется в немецкой тюрьме – из мести российскому режиму, который не делает все для его освобождения, или чтобы заключить сделку с властями Германии. Есть подозрение, что Красиков мог сыграть роль в приходе Путина к власти. Считается, что в 1990-е годы он работал на Анатолия Собчака и его заместителя и принимал меры против их политических оппонентов. Однако в феврале 2000 года, через несколько недель после вступления Путина в должность президента, Собчак скоропостижно скончался", – сказано в материале.

По официальным данным, причина смерти Собчака – сердечный приступ. Однако родственники предполагали, что Собчак был убит.

"Имеет ли Красиков отношение к предполагаемому убийству политического наставника Путина? И не ведёт ли след к самому Путину? Западная разведка подозревает именно это и предполагает, что именно поэтому Путин так настойчиво боролся за освобождение Красикова", – объясняет Bild. 

Отмечается, что кремлевский диктатор придает большое значение всему, что известно о его прошлом.

Журналисты отметили, если подозрения спецслужб в причастности Красикова к убийству Собчака верны, это поставит под сомнение любимую черту характера Путина – преданность, которую он якобы так высоко ценит.

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