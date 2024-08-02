Bild назвало имя человека, которого больше всего "рвался" обменять Путин

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Кравцев Сергей
1 августа между Россией и рядом стран Запада был проведен обмен заключенными, во время которого был освобожден путинский киллер и бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков. В западных спецслужбах предполагают, что между ним и российским диктатором Владимиром Путиным в прошлом была тесная связь. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild".
Вадим Красиков. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что Красиков мог участвовать в убийстве Анатолия Собчака. Кроме того, киллер может обладать "знаниями, опасными для Кремля".
По официальным данным, причина смерти Собчака – сердечный приступ. Однако родственники предполагали, что Собчак был убит.
Отмечается, что кремлевский диктатор придает большое значение всему, что известно о его прошлом.
Журналисты отметили, если подозрения спецслужб в причастности Красикова к убийству Собчака верны, это поставит под сомнение любимую черту характера Путина – преданность, которую он якобы так высоко ценит.
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