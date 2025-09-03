Безумные изменения в «К-2» и «Птицах Мадяра»: что произошло

Украинские ударные подразделения, ставшие известными благодаря работе с беспилотниками, официально переходят к вновь созданным силам беспилотных систем. Речь идет о 20-м отдельном полку "К-2" и 414-й отдельной бригаде "Птицы Мадяра". Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди.

«К-2» и «Птицы Мадяра» расширяются до уровня бригад

По его словам, "Птицы Мадяра" завершили переход из Сухопутных войск и в ближайшее время получат значительное усиление. Бригада, которая стала одной из визиток украинской "дроновой армии", вырастет вдвое. Ее нынешним командиром является Андрей Клименко (позывной "Клима"), а основателем и первым командиром был сам Роберт "Мадьяр" Бровди, ранее получивший звание Героя Украины.

В то же время 20-й отдельный полк К-2, которым командует подполковник Кирилл Верес, также окончательно завершил переход в Сил беспилотных систем. Подразделение трансформируется в отдельную бригаду, что позволит значительно усилить его возможности на фронте.

История обеих частей показательна для трансформации Вооруженных сил Украины. К-2 начинал как небольшая разведывательная группа в составе 92-й бригады имени Ивана Сирко, затем стал батальоном в 54-й бригаде имени Ивана Мазепы, впоследствии превратился в беспилотный полк, а теперь — в полноценную бригаду.

"Птицы Мадяра" появились как подразделение в 59-й мотопехотной бригаде, где работали с ударными дронами и средствами радиоэлектронной борьбы. В 2024 году подразделение расширили в батальон, а впоследствии — в бригаду. Благодаря своим операциям он приобрел широкую известность, а его командир Роберт Бровди стал одним из символов новой дроновой войны.

Переход этих двух формирований в Сила беспилотных систем является важным шагом в реформировании украинской армии. Это означает дальнейшее наращивание потенциала и концентрацию успешных дроновых подразделений под единым командованием. Ожидается, что после расширения и формирования в составе новых бригад их боевое влияние на фронте будет только расти.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Киевский территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обнародовал официальное заявление об инциденте, который произошел в столице 2 сентября. Событие вызвало резонанс в соцсетях после появления видеозадержания гражданина военнослужащими и полицией.