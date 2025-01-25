Безуглая неожиданным пожеланием поздравила Зеленского на день рождения

Народная депутат Марьяна Безуглая в поздравление с днем рождения президента Украины Владимира Зеленского призвала уволить министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Народная депутат Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая на платформе X опубликовала короткое поздравление для Владимира Зеленского по случаю его 47-го дня рождения.

"С Днем рождения, господин Президент! Желаю Вам здоровья и наконец-то уволить Умерова и Сырского, но чтобы преемники не оказались хуже", — написала Безуглая.

Народный депутат не впервые призывает Зеленского к увольнению Александра Сырского. Ранее Безуглая критиковала главнокомандующего ВСУ за "генеральскую мафию". Еще однажды Безуглая осуждала Сырского за "проваленную" Курскую операцию, которой, по ее словам, генерал пытается показать себя в выгодном свете, поэтому нардепка просила Зеленского об увольнении главкома.

Кроме того, с подобной просьбой она обращалась к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, где назвала Сырского "безнадежным" и сказала, что "его нужно уволить вместе с Умеровым".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая назвала два имени на замену главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По ее словам, это генерал-лейтенант Евгений Мойсюк или генерал Михаил Драпатый.

Также "Комментарии" писали, что Марьяна Безуглая призвала США не оказывать помощь Украине. По ее словам, "нет смысла продолжать" войну, если украинская армия не изменится. Нардепка предлагает Соединенным Штатам давить на Украину для переосмысления военного управления в украинской армии.