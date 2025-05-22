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Безуглая прокомментировала мобилизацию Бутусова: «Был полезнее»

Марьяна Безугла прокомментировала новость о том, что журналист Бутусов пошел воевать

22 мая 2025, 16:06 comments1361
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Недилько Ксения

Народный депутат Марьяна Безуглая прокомментировала новость о том, что журналист Юрий Бутусов мобилизовался и пошел служить в бригаду НГУ "Хартия".

Безуглая прокомментировала мобилизацию Бутусова: «Был полезнее»

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Не понимаю, зачем Бутусову мобилизоваться, еще и в Нацгвардию. Как теперь обличать происходящее в силах обороны? Удивительный шаг. Считаю, Юрий был более полезнее так", – написала Марьяна Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что известный украинский журналист, главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что мобилизовался в 13 бригаду Национальной гвардии "Хартия" на должность стрелка. Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook.

"Для меня честь стать участником боевой семьи 13-й бригады "Хартия". Здесь воюет значительное количество моих близких друзей", – говорится в сообщении.

Бутусов отметил, что имеет звание солдата и проходит подготовку. При этом он добавил, что как журналист участвовал в боевых действиях, в боях в обороне и в трех штурмовых атаках, видел близкую смерть врагов и смерть друзей.

"Некоторые знают, что я участвовал в некоторых операциях на планировании и применении войск, в принятии значительного количества тактических и оперативных решений, созданы новых воинских частей, распространении современного боевого опыта, в создании центра управления БПЛА в рамках ОТУ и ТГР. Для тех, кто знает, что у меня разрыв ахилла, я не могу прыгать, у меня проблемы со зрением, я не могу стрелять из открытого прицела, но все это в ТЦК, я, конечно, не говорил, я здоров, и точка. И в пресс-службе служить не собираюсь, при всем большом к этой службе уважении", — написал Бутусов.



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