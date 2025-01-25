Безуглая анонсировала интервью с Арестовичем: исследуем чудувищное вместе

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что готовится взять интервью у украинского блоггера и бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича.

Марьяна Безуглая и Алексей Арестович

Марьяна Безуглая сообщила на платформе X, что в течение недели открывает собственный канал на YouTube. Детали народная депутат пообещала обнародовать впоследствии, а через некоторое время в новом сообщении Безуглая анонсировала интервью с Алексеем Арестовичем.

"Возьму и у Алексея интервью, исследуем чудовищное вместе", — написала нардепка.

Недавно Марьяна Безуглая заявила, что не разделяет резкую критику в сторону украинского блогера Алексея Арестовича и призвала осмысливать, что он говорит.

Таким образом народная депутат отреагировала на слова Арестовича о расстреле украинских военных, которые "перед смертью ползают на коленях, пытаются просить, покорно идут на расстрел один за другим". Сама же Безуглая рассказала о "парадигме достойной смерти" и назвала поведение украинских военных перед расстрелом "позором" из-за недостаточной дисциплины, слаженности и стойкости в армии. Заявление Безуглой вызвало резкую критику среди ранее находившихся в плену военных.

Также она предложила взять интервью у украинского журналиста и политического обозревателя Виталия Портникова.

"И у аристократа. Надеюсь, Виталий Эдуардович "снизойдет"", — пишет Безуглая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая критикует сдачу в плен, сказав лозунг: "Рабов в рай не пускают".

Также "Комментарии" писали, что Безуглая неожиданным пожеланием поздравила Зеленского на день рождения.